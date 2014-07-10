دوری از فریضه امر به معروف و نهی از منکر باعث ترویج معضلات اخلاقی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نهاوند که در سپاه منطقه نهاوند برگزار شد، اظهار داشت: همه مردم در اجرای مرحله زبانی امر به معروف و نهی از منکر مسئول هستند و باید بدانند که اگر منکرات در جامعه نهادینه شود، آنهایی که نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت بوده اند نیز از آن آسیب خواهند دید.

حجت الاسلام مغیثی گفت: مهمترین هدف اجرای طرح تذکر زبانی تحکیم پایه های فرهنگی جامعه است و امر به معروف و نهی از منکر نشان دهنده غیرت دینی و ملی مردم ولایت مدار در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با تأکید اینکه امر به معروف از کلیدی‌ترین مسائل اجتماعی و دینی محسوب می‌شود، ابراز داشت: اگر سنت الهی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراموش شود اشرار بر جامعه مسلط و باعث ترویج معضلات اخلاقی به ویژه بی حجابی و بی بندوباری در جامعه می شود.

امام جمعه شهر نهاوند عنوان کرد: ترویج بدحجابی، طلاق، مواد مخدر در جامعه بیانگر هجمه فرهنگی دشمن است و مردم باید با تذکر زبانی از ترویج این گونه منکرها جلوگیری کنند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی بیان داشت: بنا برگفته رسول اکرم(ص)، ماه رمضان، ماه قرآن است و هر وقت فتنه ها به شما روی آورد به سراغ قرآن بروید و از قرآن راه مقابله را بیابید و خود را نجات دهید حالا چه فتنه داخلی یا خارجی باشد.

حجت الاسلام مغیثی در ادامه اظهار داشت: در ماه رمضان باید به موضوع روزه خواری در شهرستان توجه شود چون این موضوع دهن کجی به دین و افراد متدین است و با مغازه هایی که به صورت آزاد به فروش اغذیه و خوراکی مبادرت می کنند، برخورد شود.

وی گفت: در دین اسلام هیچ اجباری نیست و ما نمی خواهیم کسی را به اجبار روزه بگیرد ولی تظاهر به روزه خواری در ملاعام نیز گناه است و باید جلوی این کار در اماکن عمومی نهاوند گرفته شود.

امام جمعه نهاوند افزود: رعایت حجاب و عفاف یکی از مصاديق امربه معروف در ماه رمضان است و انسان در ماه رمضان به خاطر آداب روزه‌داری و حضور در میهمانی‌های معنوی غالباً از گناه دور شده و در‌واقع زمینه برای تحول جدی و ایجاد حالت نیایش در انسان فراهم می‌شود.