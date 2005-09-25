ايرانيان شصتمين كشور باسواد دنيا

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، در فاصله سالهاي 1998 تا 2004 به طور ميانگين 77 درصد از مردم بالاي 15 سال ايران داراي سواد نوشتن و خواندن بوده اند.

بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ نرخ بالاي سواد نيز در ميان كشورهاي خاورميانه پس از اسرائيل، فلسطين، اردن، سوريه، كويت، و عربستان در رتبه هفتم قرار دارد.

بانك جهاني نرخ سواد را در اسرائيل 97 درصد، فلسطين 92، اردن 90، كويت 83، سوريه 83، عربستان 79 درصد و ميانگين سطح سواد در كل منطقه را نيز 74 درصد اعلام كرده است.

اين گزارش حاكي است در سطح جهان نيز شش كشور بلاروس، قزاقستان، لتوني، ليتواني، اسلوواكي، و اسلووني داراي نرخ سواد 100 درصدي هستند و در رتبه نخست جهان قرار گرفته اند.

بانك جهاني نرخ سواد در افراد بالاي 15 سال آلباني ، اوكراين، تاجيكستان، ارمنستان، آذربايجان، مجارستان، و قرقيزستان را 99 درصد اعلام كرده است.

همچنين 98 درصد مردم اروگوئه، بلغارستان، و كرواسي و 97 درصد مردم روماني، آرژانتين، و اسرائيل نيز باسواد هستند.

بر پايه همين گزارش، ميانگين سطح سواد در كل جهان نيز 82 درصد است كه اين رقم براي كشورهاي فقير 64 درصد، كشورهاي متوسط 81 تا 90 درصد و كشورهاي توسعه يافته 91 درصد است.