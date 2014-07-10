ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای گرایش به سبک زندگی قرآنی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده عصر پنجشنبه در نشست با کارشناسان دینی افزود: این ماه فرصتی مناسب برای انس و ترویج هر چه بیشتر با سبک زندگی اسلامی است.

وی همچنین اظهارداشت: سیره نبوی و علوی راهگشای مشکلات اجتماعی و خانوادگی جامعه اسلامی است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گفت: اخلاق نیکو زیربنای داشتن یک زندگی سالم و دور از آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: روزه تمرین تقوا برای خودسازی و پاک شدن از گناه است.

گلمیرزاده تصریح کرد: تقوا زمینه ساز داشتن یک جامعه سالم و توسعه یافته در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

وی با اشاره به ترویج سبک زندگی اسلامی اظهارداشت: زندگی اسلامی و قرآنی و ترویج این ‏نوع سبک زندگی در زندگی انسانها همواره مورد توجه و تاکید علما و مراجع دینی بوده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره تاکید ‏زیادی در ترویج سبک زندگی اسلامی و قرآنی در میان افراد جامعه داشته و دارند‎.

وی افزود: ماه مبارک رمضان بهترین بستر و فرصت برای تغییر سبک زندگی افراد جامعه و گرایش به سبک زندگی قرآنی و اسلامی است.

‏گلمیرزاده بیان داشت: از شاخصه های مهم سبک زندگی در ماه رمضان، خودسازی، قرائت قرآن و تدبر و عمل به دستورات کتاب آسمانی است‎.‎

وی اذعان داشت: قناعت در مسائل اقتصادی یکی دیگر از پایه های اساسی سبک زندگی دینی است چرا که دوری از مصرف زدگی و اسراف و تکیه بر قناعت، در منابع دینی بسیار سفارش شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی یادآورشد: ماه مبارک رمضان تنها برای رفع تکلیف الهی نبوده و نیست بلکه در این ماه معارفی نهفته است که برای زندگی متعالی لازم و ضروری است.