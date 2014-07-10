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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

حاشیه نویسی مهر/

خبرنگاران پشت درهای زندان اردبیل ماندند/ مسئولانی که بازهم پاسخگو نشدند

خبرنگاران پشت درهای زندان اردبیل ماندند/ مسئولانی که بازهم پاسخگو نشدند

اردبیل – خبرگزاری مهر: به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های متولی و نیز ایجاد فضای امنیتی، خبرنگاران دعوت شده به مصاحبه رسمی ستاد دیه استان اردبیل که در زندان اردبیل تربیب داده شده بود، پشت درهای بسته ماندند و از انجام مصاحبه مطبوعاتی منع شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه خبرنگاران خبرگزاری‌های اردبیل به منظور مصاحبه مطبوعاتی با مدیرعامل سازمان دیه کشور به زندان اردبیل عازم شدند که در نهایت به دلیل ناهماهنگی بدون انجام مصاحبه مسیر رفته را بازگشتند.

این مصاحبه که به دعوت ستاد دیه استان آنهم درست نیم ساعت قبل از آغاز برنامه صورت گرفته بود با اعلام بی‌اطلاعی کارکنان زندان و مخالفت حضور خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در محل زندان همراه شد.

خبرنگاران که بدون همراهی میزبان خود به زندان عازم شده بودند با بیان این که هیچ هماهنگی صورت نگرفته و مدیر عامل ستاد دیه کشور نیز تا یک ساعت بعد در برنامه های مختلف زندان حضور خواهد داشت مواجه شدند.

در بازدید چند روزیش خبرنگاران از زندان اردبیل نیز مدیر کل زندان استان اردبیل با اعلام بی اطلاعی از برنامه بازدیدی که معاون زندان استان بانی آن بود، تنها اجازه بازدید از بند پذیرش و بند محکومان مالی را به خبرنگاران داد.

این اجازه نیز در حالی صادر شد که خبرنگاران در ورودی زندان مجبور به تحویل تمامی ملزومات خبری از جمله تلفن های همراه و دوربین های خود شده و حتی در خصوص نحوه پوشش خبری مورد سوال قرار گرفتند. ضمن اینکه تنها از سالن ملاقات و برخی از بخش های فرعی زندان دیدار کردند.

کد مطلب 2329057

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