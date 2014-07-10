کالاهای تولیدی گیلان در اولویت توزیع قرار گیرند/ 33 درصد واحدهای صنفی کشور تولیدی، خدماتی و فنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین محمد شکریه عصر پنجشنبه در نشست با صاحبان واحدهای برتر صنعتی، معدنی و صنفی استان با اشاره به اینکه اقتصاد دارای دو بخش اساسی خرد و کلان است، اظهار داشت: اقتصاد خرد در صنوف متجلی می‌شود و واحدهای صنفی بنگاه های اقتصادی زیادی در کشور هستند.

وی افزود: یک چهارم جمعیت کشور از اصناف، کارگران شاغل و خانواده‌های آن‌ها هستند و دولت نمی تواند از پتانسیل اقتصادی این قشر بگذرد.

نائب رئیس شورای اصناف کشور گفت: بخش کلان اقتصاد بخش صنعت را شامل می شود که این بخش از پتانسیل بالایی برخوردار است.

وی تاکید کرد: امروز دولت برای رهایی از منابع درآمدی حاصل از نفت باید در راستای حمایت از اقتصاد خرد و کلان حرکت کند.

شکریه تصریح کرد: واحدهای صنفی از زمان شکل گیری تا پایان حیات از دولت هیچگونه وامی دریافت نمی کنند در حالی که دولت برای ایجاد شغل هر یک نفر باید 100 میلیون تومان هزینه کند.

وی در تعریف اقتصاد سیاسی اذعان داشت: اقتصاد سیاسی شاخه ای از علوم اجتماعی است که روش‌های منجر به تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی، گردش سرمایه، ثروت و غیره را بررسی می کند.

نائب رئیس شورای اصناف کشور متذکر شد: بدلیل وجود منابع نفتی و درآمد حاصل از آن، دولت‌ها از اقتصاد سیاسی دور ماندند.

وی تاکید کرد: دولت به عنوان تولید کننده کالای سیاسی که همان اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و... است و با ارتباط و حمایت از بخش خصوصی می تواند به راهکار برون رفت از تکیه به منابع نفتی دست یابد.

شکریه ادامه داد:دولت به عنوان تولید کننده کالای سیاسی باید به داد بخش خصوصی و واحدهای صنفی برسد.

وی با بیان اینکه ارتباطات بخش خصوصی علاوه بر شورای گفتگو باید دارای کارگروه باشد تصریح کرد: کارگروه‌هایی باید در حمایت از تولید باشند و سیستم توزیع است که می تواند تولید را به کمال برساند.

نائب رئیس شورای اصناف کشور اشاره کرد: 33 درصد واحدهای صنفی کشور تولیدی، و خدماتی و فنی هستند.

وی بیان داشت:در صورت بوجود آمدن ارتباط شایسته با بخش خصوصی دولت می تواند تولید کننده کالای سیاسی باشد.

شکریه بر توزیع کالاهای تولید شده در واحدهای تولیدی استان تاکید کرد و گفت:کالاهایی که در واحدهای تولیدی استان تولید می شوند باید در اولویت نخست توزیع و پخش در سطح استان قرار گیرند زیرا این مهم رونق اقتصادی استان ، حمایت تولیدکننده داخل استانی، افزایش جذب نیروی کار در واحدهای صنعتی و اخذ تسهیلات بانکی را به همراه خواهد داشت.

وی سرانه بالای هزینه تولید را از مشکلات بخش صنعت و صنف عنوان کرد و افزود:باید در راستای کاهش هزینه‌های تولید تلاش کنیم تا بتوانیم رقابت شایسته ای با کالاهای مشابه خارجی داشته باشیم.

نائب رئیس شورای اصناف کشور اظهار داشت: اصناف حلقه اتصال تولید و مصرف هستند و برای تحول در نظام اقتصادی کشور باید تحول در نظام بهره‌وری، نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام ارزش گذاری پول ملی، نظام توزیع، نظام آموزشی، نظام مدیریتی بخش خصوصی و تحول در نظام استاندارد سازی واحدهای صنعتی جدی گرفته شود.