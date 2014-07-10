نشانه بندگی اذعان به مالکیت خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی بعد از ظهر پنج شنبه در حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به یک حدیث قدسی اظهار داشت: در این حدیث خداوند چهار لطف خود به انسان را که از حکمت برخاسته است، یادآوری میکند.
وی ادامه داد: خداوند در این حدیث قدسی میفرماید لطف اول این است که حیوانات را بر نباتات مسلط کردم که اگر این نبود ستمگران تمام آذوقه شما را انبار میکردند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه خاطرنشان کرد: لطف دیگر خداوند که در این حدیث به آن پرداخته میشود، قرار دادن بوی تعفن در جسد است که اگر این نبود مردم اجساد را دفن نمیکردند. خداوند در ادامه این حدیث میفرماید من فراموشی را در مصیبت قرار دادم و اگر غیر از این بود مردم همه از بین میرفتند.
وی با اشاره به اینکه چهارمین حکمت خداوند مرگ است اضافه کرد: اگر مرگ نبود مشکلات بسیاری برای نسل بشر به وجود میآمد.
این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه خدا را هر چه در آسمان و زمین است تسبیح میگوید، ادامه داد: عزیز و حکیم از دیگر صفات خداوند است.
وی در توضیح حکمت خداوند بیان کرد: در روایت آمده که من بندگان را میشناسم پس میدانم به برخی باید ثروت، فقر، بیماری و سلامت بدهم چرا که هر کس ظرفیت و توانایی خاصی دارد.
در مشکلات زندگی نباید ناله و شیون سر دهیم
حجتالاسلام رفیعی اظهار داشت: اگر قائل هستیم خداوند حکیم است در مشکلات زندگی نباید ناله و شیون سر دهیم.
وی با اشاره به اینکه صفت مالکیت از دیگر صفات خداوند است که در قرآن بسیار تکرار شده است ادامه داد: قرآن خداوند را گاهی مالک آسمانها و زمین و گاهی مالک روز دین مینامد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه اظهار داشت: امام صادق(ع) فرمودند که بنده واقعی کسی است که خود را مالک نداند و همواره اذعان داشته باشد که خداوند مالک هر چیزی است.
وی با بیان اینکه گاهی انسانها به خود مغرور میشوند و مالکیت خداوند را نادیده میگیرند عنوان کرد: کسی که مالکیت خداوند را درک کند هیچ گاه در زندگی سراغ غیر خدا نمیرود. پذیرفتن مالکیت خداوند انسان را از غیر از خدا بی نیاز میکند.
حجتالاسلام رفیعی ادامه داد: صفت دیگر خداوند این است که عزیز و شکستناپذیر بوده و بر هر چیزی در این جهان قادر است.
وی با اشاره به اینکه تفکر در ذات خداوند فایدهای برای انسان ندارد اظهار داشت: هنوز بشر نتوانسته متوجه شود که روح که مخلوقی از خداوند است چه ماهیتی دارد. بشر امروز حتی در تفسیر خواب هم درمانده است.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه گفت: بسیاری از مخلوقات خداوند در کهکشانها و زمین هستند که بشر نتوانسته آنها را بشناسد و در چنین شرایطی به سراغ شناخت ذات خداوند رفتن بی فایده است بلکه باید صفات خداوند را شناخت و نامهای او را تکرار کرد.
موحدترین مکتب دین اسلام شیعه است
وی ادامه داد: برخی متحجرین شیعه را به نفی توحید متهم میکنند در حالی که موحدترین مکتب دین اسلام شیعه است. جلوه توحید هم همین پرداختن به صفات خداوند است.
حجتالاسلام رفیعی با اشاره به اینکه توحید شیعه را باید در تفسیر تبیان شیخ طوسی دید، خاطرنشان کرد: کسانی که چنین تهمتهایی به شیعه میزنند هیچ بویی از فرهنگ اسلام نبردهاند.
وی با اشاره به اقدامات داعش در عراق گفت: این تفکر متحجرانه و خشک که ناشی از انحرافات فکری است، حتی با تفکر مسیحیت هم جور در نمیآید و این به ظاهر مسلمانان متحجر از یهود هم بدتر هستند.
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