142 حلقه چاه آب شرب روستایی در همدان خشک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مومیوند ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی استان همدان اظهار داشت: در سال گذشته مجموع اعتبارات استان همدان در بخش آب و فاضلاب روستایی استان همدان هفت میلیارد تومان بوده که پنج میلیارد آن تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه در سال های 91 و 92 کمتر از 9 میلیارد تومان اعتبار جذب شده است، بیان داشت: کمتر از 10 درصد اعتبارات تخصیص داده شده و این در حالی است که شاخص بهره مندی آب در روستا های استان همدان 67.3 درصد است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان با بیان اینکه 3.5 میلیارد تومان نیز از قسمت خشکسالی به آب و فاضلاب روستایی همدان اختصاص یافته است، اظهار داشت: در رابطه با پروژه های آب و فاضلاب روستایی نیز 19 مجتمع برای آبرسانی وجود دارد که 147 هزار جمعیت را تحت پوشش قرار می دهند.

مومیوند با اشاره به اینکه با انجام این پروژه ها 198 روستا به آب پایدار می رسند، ابراز داشت: در مجموع در سال جاری مبلغ 20 میلیارد تومان اعتبار برای شرکت آب و فاضلاب روستایی اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان بیان داشت: از 844 حلقه چاه آب شرب روستایی 142 حلقه چاه آب خشک شده و برای به راه انداختن 300 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز در این جلسه افزود: اعتبارات ملی و اختصاص یافته به استان همدان در راستای ورزش و جوانان سال گذشته پنج میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که یک میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار جذب شده و 70 درصد نیز تا پایان سال جذب می شود.

سید عبدی افتخاری بیان داشت: 25 پروژه ورزشی در استان وجود دارد که هفت پروژه آمادگی افتتاح دارد و هشت پروژه نیز زیر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه باید پروژه های زیر پنج درصد پیشرفت را نیز فعال کرد، ابراز داشت: هفت پروژه آماده بهره برداری است که در خواست داریم در مورد انشعابات با اداره ورزش و جوانان استان همکاری کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بیان داشت: دو استخر در کبودراهنگ و لالجین به طور کامل تمام شده که تنها انشعابات آن مشکل دارد و همچنین یک سالن ورزشی در ملایر نیز با مشکل انشعاب روبرو است و برای این پروژه ها بیش از 18 میلیارد تومان هزینه شده است.