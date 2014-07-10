خبرگزاری مهر در همدان از مطرح ترین رسانه هاست/مطالبات مردم در رسانه ها مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر، امير خجسته ظهر پنج شنبه در بازديد از دفتر خبرگزاري مهر همدان با بيان اينكه خبرگزاري مهر يكي از خبرگزاري هاي مطرح استان همدان است و عملكرد خوبي از اين خبرگزاري در استان همدان شاهد هستيم، عنوان كرد: خبرگزاري ها و اصحاب رسانه بايد واقعيت ها را منعكس كنند.

وي با بيان اينكه رسانه ها نبايد تحت تاثير جريان هاي سياسي قرار گيرند، ادامه داد: رسانه ها باید هر آنچه اتفاق مي افتد را بيان و مطالبات مردم را كه به حق است را مطرح و پيگيري كنند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه رسانه باید از هيچ چيز نترسند و مطالبات مردم را پيگيري كنند، ابراز داشت: از رسانه ها انتظار داريم كه مطالبات مردم را بزرگ و مطرح کنند و هميشه در صدر اخبار قرار دهند.

خجسته با بيان اينكه مطالبات مردم همانند سد تالوار، راه آهن و غيره بايد هر چند وقت يكبار احيا شود، افزود: مردم در مظلوميت واقع شده اند و زماني كه مطالبات مردم در رسانه ها مطرح شود مسئولان حساس شده و پيگير مطالبات مردم مي شوند.

وي با بيان اينكه اگر رسانه ها مطالبات مردم را رها كنند مردم هر قدر همه فرياد بزنند راه به جايي نمي برند، اظهار داشت: اصحاب رسانه به نوعي چشم و صداي مردم هستند كه مشكلات را به مسئولان بيان مي كنند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه رسانه ها نبايد از هيچ فشاري هراس داشته باشند، اضافه كرد: رسانه ها مطالبات مردم را پيگيري كنند و نگران ناراحت شدن مسئولان نباشند چراكه نگراني مسئولان مهم نيست و اگر مي خواهند ناراحت نشوند كار مردم را انجام دهند.

امير خجسته با بيان اينكه رسانه ها بايد تذكري باشند تا وعده و وعيده هاي داده شده عملي شود، ابراز داشت: رسانه ها تحت تاثير جريان هاي سياسي چپ و راست قرار نگيرند.

سرپرست خبرگزاری مهر در استان همدان نیز در این بازدید بیان داشت: خبرگزاری مهر در استان همدان با همکاری هشت خبرنگار اخبار را تهیه می کند که سه خبرنگار در شهرستان ها و پنج خبرنگار در مرکز استان فعال هستند.



پروین قادری دانشمند با بیان اینکه خبرگزاری مهر در انعکاس اخبار بی طرف است، عنوان داشت: خبرگزاری مهر همواره سعی داشته مشکلات و مسائل استان همدان را بررسی کرده و گامی در راستای حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان همدان بر دارد.



قادری دانشمند با تاکید بر اینکه تلاش مجموعه خبرنگاران استان همدان و به خصوص خبرنگاران مجموعه خبرگزاری مهر توسعه این استان است، گفت: تمامی رسانه ها باید همسو و هم جهت برای توسعه استان همدان تلاش کنند.



وی با تاکید بر اینکه مدیران باید خبرنگاران را مشاور خود بدانند، گفت: بیان مشکلات و کاستی ها از جانب خبرنگاران تنها برای تسریع در حل آنها است.