عرصه صنعتی استان گیلان باید افزایش یابد/صنایع سلولزی با قابلیت های استان همخوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر پنجشنبه در همایش دهه تولید ملی در رشت اظهار داشت: دو هزار و 600 واحد صنعتی در استان گیلان مشغول فعالیت هستند که اشتغال مستقیم در این بخش بالغ بر 87 هزار نفر است.

وی افزود: مساحت صنعتی که در اختیار واحد صنعت استان قرار دارد کمتر از 2 دهم درصد مساحت استان است و عرصه صنعتی باید در استان افزایش یابد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گفت:بیش از هزار و 100 طرح صنعتی نیمه تمام در استان با سرمایه گذاری بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان وجود دارد که با بهره برداری از این طرح ها بیش از 37 هزار نفر در استان مشغول به کار می شوند.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی بیشتر این طرح ها بیش از 50 درصد و بین 70 تا 90 درصد است اذعان داشت: اولویت سازمان صنعت، معدن و تجارت حمایت از طرح های نیمه تمام و بهره برداری از آن ها است.

منتظری مهمترین صنعت استان گیلان را صنایع فولاد عنوان کرد و افزود:4 میلیون و 600 هزار تن ظرفیت در این بخش با سرمایه گذاری هزار و 200 میلیارد تومان ایجاد شده و 2 هزار و 600 نفر مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به ظرفیت 2 میلیون و 500 هزار تنی تولید ورق فولادی در استان گیلان یادآور شد:در تولید ورق فولادی استان گیلان رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

منتظری ادامه داد:استان گیلان با تولید 1/2 میلیون تن ظرفیت تولید میله گرد فولادی و تولید 8 هزار تن فولاد خام به ترتیب رتبه های هشتم و سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه صنایع چوبی سلولزی از صنایع قابل اهمیت در استان گیلان است اظهار داشت:صنایع چوبی سلولزی از صنایعی است که با قابلیت های استان انطباق دارد بدین جهت درصدد توسعه این صنعت هستیم .

وی گفت: در برش انواع چوب ، کابینت و نئوپان با صد و 10 هزار مترمربع تولید، استان گیلان رتبه چهارم کشوری را از آن خود کرده است.

منتظری ادامه داد:در خصوص صنایع جدید سلولزی حرکت خوبی در استان شروع شده و در این راستا 10 مورد جواز با ظرفیت یک میلیون و 200 هزار تن و اشتغال 2 هزار و 500 نفر صادر شده است.

وی با بیان اینکه 2 واحد صنایع جدید سلولزی در سال جاری به بهره برداری می رسد تصریح کرد:3 واحد نیز در سال 94 به بهره برداری می رسد که ظرفیت آن ها بیش از 600 هزار مترمربع است و برای هزار و 200 نفر ایجاد اشتغالزایی می کند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت رونق صنایع چوب و گسترش زراعت چوب را از مزایای ایجاد صنایع جدید سلولزی در استان برشمرد و افزود:با ایجاد صنایع جدید سلولزی نهضتی می تواند در زراعت چوب استان اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد:صنایع سلولزی با قابلیت های استان گیلان همخوانی دارد و در این راستا خواستار ورود و حمایت مسئولان استان و جهاد کشاورزی هستیم.

منتظری گفت:در صنایع داروئی و بهداشتی نیز استان گیلان حرف برای گفتن دارد و این استان با دارا بودن 6 واحد بزرگ داروئی و 6 واحد صنایع وابسته به دارو در تولید انواع قرص، کپسول، پماد و ... از رتبه کشوری برخوردار است.

وی بیان داشت: در بخش صنایع قطعه سازی نیز 300 واحد بزرگ و کوچک با اشتغال 3 هزار نفر در استان فعال است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با بیان اینکه استخراج از معادن استان طی سال گذشته بالغ بر 8 میلیون تن بوده است تصریح کرد: آمار ذخایر معادن استان بالغ بر یک میلیارد تن است و مهمترین برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اکتشاف سراسری در استان است که باید منابع شناخته شوندو در صورت داشتن توجیه بدون اینکه تخریبی در محیط زیست ایجاد شود مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی تولید سیمان، تولید کاشی و سرامیک را نیز به ترتیب در استان گیلان 2/250 میلیون تن و 9 میلیون تن عنوان کرد.

منتظری گفت: حفظ شرایط موجود، اشتغال و جلوگیری از آسیب های بیشتر، تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحد های فعال، تکمیل پروژه ها و طرح های نیمه تمام با اولویت پیشرفت فیزیکی و اهمیت طرح ها و ... مهمترین برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

وی اذعان داشت: سه واحد بزرگ در استان آماده افتتاح است که این واحدها با حضور مسئولان ملی و کشوری افتتاح می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به وجود 100 هزار واحد صنفی و 200 هزار اشتغال در واحدهای صنفی استان متذکر شد: تعداد واحدهای صنفی در استان بیش از حد استاندارد است و 25 هزار از این واحدها فاقد مجوز فعالیت هستند که بزودی با همکاری اتاق اصناف، اماکن و ... برای آن ها مجوز فعالیت صادر و این واحدها نیز ساماندهی می شوند.

علی منتظری تعداد سرد خانه های فعال استان را نیز 40 واحد با ظرفیت بیش از 80 هزار تن عنوان کرد و افزود: تعداد انبارهای ذخیره کالا در استان نیز 102 انبار با ظرفیت بیش از 305 هزار تن است.

وی ادامه داد: تعداد شرکت های پخش در استان گیلان نیز 191 شرکت است و در بخش صنعت قالیبافی نیز با وجود 39 کارگاه قالیبافی متمرکز و غیرمتمرکز در استان 10 هزار نفر بافنده مشغول فعالیت هستند که 7 هزار و 89 نفر دارای بیمه می باشند.

منتظری تاکید کرد: صنعت فرش باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتوانیم صاحب برند فرش ابریشم در استان گیلان باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یادآورشد: تلاش برای برند سازی محصولات صادراتی استان و برند پروری، حمایت از حقوق و منافع مصرف کنندگان و حمایت از انجمن های فعال این بخش، ایجاد و تکمیل پروژه های سردخانه ای و انبارهای مورد نیاز در حوزه ذخیره سازی کالا، ایجاد فروشگاه های بزرگ در نقاط مختلف استان، پیگیری ایجاد نمایشگاه بین المللی استان، توسعه و افزایش محصولات تولیدی استان با هدف کسب بازار منطقه ای، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه بمنظور قانونمند کردن فعالیت های صنفی و ... از مهمترین برنامه های سازمان صنعت ، معدن و تجارت در حوزه تجارت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از 31 واحد صنعتی، معدنی و صنفی استان تجلیل شد.