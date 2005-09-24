"تنها راه ممكن" به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر" ، اين نمايش مانند ديگر آثار محمد يعقوبي مضمون اجتماعي با رويكردي جوان گرايانه دارد."تنها راه ممكن" كه روزگذشته در تالار سايه به پايان رسيد ، در طول 25 اجراي خود توانست مخاطبان جوان زيادي را به خود جذب كند.

" پنجره ها" به نويسندگي و كارگرداني " فرهاد آييش" نيز در تالار اصلي پس از 24 اجرا هنوز ركوردار آمار فروش تئاتر شهر است ،اين نمايش در اين مدت 9 هزار و 386 نفر تماشاگر را به سالن 579 نفره اصلي كشاند.

" ويتسك" به كارگرداني مسعود دلخواه نيز كه طبق اعلام روابط عمومي تئاتر شهر تا 5 مهر ماه اجراي آن تمديد شد ، يك هزار و 193 نفر تماشاگر طي 22 اجرا به تالار 150 نفره قشقايي كشاند.

اما نمايش " شهر زاد و هفت قصه اش " محسن حسيني يكي ديگر از كارگردانان حرفه اي كه اين روزها در تئاتر شهر به اجراي نمايش مي پردازد ، چندان از شانس خوبي براي جذب تماشاگر برخوردار نبوده است، اين نمايش در 14 اجرا در سالن 120 نفره چهار سو تنها موفق به جذب 568 نفر تماشاگرشد .

گفتني است، نمايش " شهرزاد..." به جاي نمايش " عكس يادگاري" دكتر قطب الدين صادقي كه مجوز اجرا نگرفت، در تالار چهار سو اجراي عمومي مي شود.

"اژدهاك چهرك" به كارگرداني مجيد واحدي زاده از اردبيل به عنوان تنها نمايش شهرستاني تئاتر شهر در اين روزها ست ، اين نمايش كه برگزيده جشنواره تئاتر ايران زمين سال گذشته است نمايشي بر اساس داستان و زبان فارسي باستان است ، نمايش اردبيلي ها پس از 6 اجرا در تالار 150 نفره قشقايي با استقبال تنها 110 نفر تماشاگر مواجه شد.

"مده آ" با بازخواني و كارگرداني گلچهره سجاديه نيز پس از 6 اجرا در تالار 80 نفره كوچك مورد تماشاي 162 نفر تماشاگر قرار گرفت.

" مرگ و دوشيزه" به كارگرداني بهنام حقيقي و " بكش تا اونجا كه نفس داري، بكش" به كارگرداني سيد مجتبي معاف نمايشهاي تالار 50 نفره نو روز گذشته پس از 12 اجرا به كار خود پايان دادند تا نمايشهاي جديدي جايگزين آنها شوند.

اين در حالي است كه نمايش مجتبي معاف در اين مدت با استقبال بيشتري از طرف تماشاگران مواجه شد، 290 تماشاگر از اين نمايش ديدن كردند و نمايش بهنام حقيقي نيز با 251 نفر تماشاگرمواجه شد.