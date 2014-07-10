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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۵

آیت الله هاشمی‌رفسنجانی:

اگر جوانان نشاط نداشته باشند، استعدادهای آنان به‌درستی رشد نمی‌کند

اگر جوانان نشاط نداشته باشند، استعدادهای آنان به‌درستی رشد نمی‌کند

جمعی از کودکان و نوجوانان دختر و پسر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور شب گذشته افطار یازدهمین روز ماه مبارک رمضان را میهمان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از افطار طی سخنانی، کودکان و نوجوانان را گل‌های سرسبد زندگی خواند و گفت: همین جوانان در آینده شخصیت‌های علمی، فنی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشور خواهند بود.

هاشمی رفسنجانی با تشکر از خانواده‌هایی که فرزندانی را برای سرپرستی می‌پذیرند و مثل فرزندان خود پرورش می‌دهند، گفت: این کار اجری مضاعف در درگاه الهی دارد.

وی تنظیم برنامه‌های درسی و تربیتی برای این کودکان را مهم و برای آینده آن‌ها و کشور، سرنوشت‌ساز خواند و گفت: نباید بگذاریم عمر عزیز این کودکان به بطالت بگذرد و توجه به تربیت آنها، یک امر زیربنایی فرهنگی برای آینده کشور است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری سازماندهی بهزیستی‌ها در کشورهای مختلف برای رسیدگی به امور نیازمندان گفت: جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسایل دینی و ملی، وظیفه خویش می‌داند که بر اساس اهداف مقدس بهزیستی، از کودکانی که به هر دلیلی بی‌سرپرست شده‌اند، نگهداری کند.

هاشمی‌رفسنجانی با ابراز خرسندی از دیدن چهره‌های شاد و بشاش کودکان گفت: بر اساس اصول روانشناسی اگر کودکان و جوانان نشاط نداشته باشند، استعدادهای آن‌ها به درستی رشد نمی‌کند.

در آغاز این دیدار هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان ارائه کرد و همزمان با اذان مغرب، نماز جماعت به امامت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اقامه شد.

در پایان این مراسم فرزندان خردسال دختر خانواده سازمان بهزیستی، گرداگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی حلقه زدند و در فضایی صمیمی و عاطفی مشکلات و مسائل خود را با ایشان در میان گذاشتند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دقت به سخنان و درد دل‌های کودکان بهزیستی گوش فرا داد و لحظاتی با آنان سخن گفت و برای رفع مشکلات آنان به مسؤلان بهزیستی توصیه‌هایی ارائه کرد.

کد مطلب 2329072

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