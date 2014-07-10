به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از افطار طی سخنانی، کودکان و نوجوانان را گلهای سرسبد زندگی خواند و گفت: همین جوانان در آینده شخصیتهای علمی، فنی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشور خواهند بود.
هاشمی رفسنجانی با تشکر از خانوادههایی که فرزندانی را برای سرپرستی میپذیرند و مثل فرزندان خود پرورش میدهند، گفت: این کار اجری مضاعف در درگاه الهی دارد.
وی تنظیم برنامههای درسی و تربیتی برای این کودکان را مهم و برای آینده آنها و کشور، سرنوشتساز خواند و گفت: نباید بگذاریم عمر عزیز این کودکان به بطالت بگذرد و توجه به تربیت آنها، یک امر زیربنایی فرهنگی برای آینده کشور است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری سازماندهی بهزیستیها در کشورهای مختلف برای رسیدگی به امور نیازمندان گفت: جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسایل دینی و ملی، وظیفه خویش میداند که بر اساس اهداف مقدس بهزیستی، از کودکانی که به هر دلیلی بیسرپرست شدهاند، نگهداری کند.
هاشمیرفسنجانی با ابراز خرسندی از دیدن چهرههای شاد و بشاش کودکان گفت: بر اساس اصول روانشناسی اگر کودکان و جوانان نشاط نداشته باشند، استعدادهای آنها به درستی رشد نمیکند.
در آغاز این دیدار هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور گزارشی از فعالیتها و برنامههای سازمان ارائه کرد و همزمان با اذان مغرب، نماز جماعت به امامت آیتالله هاشمی رفسنجانی اقامه شد.
در پایان این مراسم فرزندان خردسال دختر خانواده سازمان بهزیستی، گرداگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی حلقه زدند و در فضایی صمیمی و عاطفی مشکلات و مسائل خود را با ایشان در میان گذاشتند. آیتالله هاشمی رفسنجانی با دقت به سخنان و درد دلهای کودکان بهزیستی گوش فرا داد و لحظاتی با آنان سخن گفت و برای رفع مشکلات آنان به مسؤلان بهزیستی توصیههایی ارائه کرد.
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