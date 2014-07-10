مباني آماري در مورد بيكاري يزد مشخص باشد/ ساماندهي اتباع بيگانه و افراد غيربومي در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد ميرمحمدي، ظهر پنجشنبه در جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان يزد اظهار داشت: اساس، شاخص، ملاك و معيار در آمارگيري بايد مشخص باشد و بايد بتوانيم بر اساس آمار اعلام شده به نتيجه گيري برسيم و اگر غير از اين باشد، نه برنامه ريزي اصولي خواهد شد و نه اجراي آن به نتيجه مي رسد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضوع ساماندهي اتباع بيگانه در استان يزد بيان كرد: بحث اتباع بيگانه يكي از مسائل و مشكلات اصلي در استان يزد است و از همان ابتداي ورود خود به استان متوجه اين مشكل شدم و از همان زمان براي ساماندهي آن طرح و برنامه داديم.

ميرمحمدي خاطرنشان كرد: در يكي از جلسات شوراي تامين پيشنهاد داديم كه طرحي براي ساماندهي اتباع بيگانه در يزد تدوين و تهيه شود كه اين اقدام از سوي معاون سياسي استانداري انجام شد اما برخي نقطه نظرات جديد در آن مطرح شد كه دوباره براي بازبيني در حال كار روي آن هستند.

در طرح ساماندهي هم موضوع افراد غيربومي و هم افراد خارجي مدنظر قرار دارد

وي عنوان كرد: در استان يزد با دو مسئله افراد غيربومي و افراد خارجي مواجه هستيم كه در طرح ساماندهي بايد به هر دو موضوع پرداخته شود.

ميرمحمدي تصريح كرد: وضعيت و موضوع اتباع خارجي غيرمجاز و البته كارفرمايان آنها روشن است و بايد با آنها برخورد قاطع صورت گيرد زيرا كار اگر قرار باشد جدي انجام شود و به نتيجه برسد، بايد جدي وارد فاز اجرايي آن شد.

وي تاكيد كرد: براي كارفرمايان در سطح كشور بايد باور شود كه نبايد از اتباع خارجي غيرمجاز استفاده شود و اين باور ابتدا با گفتگو، اطلاع رساني و فرهنگ سازي بايد آغاز شود و سپس به اعمال جرائم پرداخته شود.

طرح ساماندهي اتباع بيگانه بايد در فضايي آرام و سالم اجرا شود

ميرمحمدي خاطرنشان كرد: براي اينكه طرح ساماندهي اتباع بيگانه در فضايي آرام و سالم اجرا شود، اجراي طرح بايد فاز بندي شده و مرحله به مرحله اجرا شود.

استاندار يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آمارهايي كه در مورد بيكاري و اشتغال پايدار در استان يزد داده شد، ابتدا بر لزوم بازنگري در آمار همچنين شفاف سازي مباني آماري تاكيد كرد و سپس اظهار داشت: در استان يزد تعداد زيادي طرح نيمه تمام وجود دارد كه اگر اين طرح ها تكميل و بهره برداري شوند، ميزان اشتغال ايجاد شده آنها قابل توجه خواهد بود.

وي تصريح كرد: در استان يزد هم اكنون دو هزار و 860 طرح نيمه تمام عمراني وجود دارد كه بخش قابل توجهي از اين طرح ها، طرح هاي صنعتي است كه هزار و 140 مورد از اين طرح هاي صنعتي از 20 تا 99 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.

تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي يزد براي بيش از 2500 نفر شغل ايجاد مي كند

ميرمحمدي با تاكيد بر لزوم اجرا و بهره برداري سريعتر از اين طرح ها بيان كرد: اگر طرح هايي كه پيشرفت فيزيكي آنها بالاي 60 درصد است را تكميل و آماده بهره برداري كنيم، براي بيش از دو هزار و 540 نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.

استاندار يزد با بيان اينكه 500 طرح داراي پيشرفت فيزيكي بالا احصا شده اند و بررسي هاي ميداني آنها انجام شده است، يادآور شد: در بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه 273 طرح صنعتي در استان يزد داراي پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد است.

وي با بيان اينكه براي تكميل اين طرح ها و افزايش تسهيلات با صندوق توسعه ملي وارد مذاكره شده ايم، بيان كرد: امكانات ارزي و ريالي بسيار خوبي براي يزد در نظر گرفته شده كه اگر جذب شود، براي استان بسيار مفيد خواهد بود ضمن اينكه امكان افزايش سقف اين تسهيلات و امكانات نيز وجود دارد.

ميرمحمدي همچنين بر لزوم بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي در تكميل طرح هاي نيمه تمام عمراني به ويژه واحدهاي صنعتي تاكيد كرد و افزود: اين اقدام روند تكميل پروژه ها را تسريع مي كند.