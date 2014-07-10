فرهنگ انفاق و مشارکت مردمی در جامعه باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا عاشوری عصر پنجشنبه در نشست با خیران و نیکوکاران منطقه افزود: ریشه بسیاری از ناهنجارهای اجتماعی ناشی از فقر است.

وی همچنین اظهار داشت: بسیاری از آسیب‌ ها و جرائم اجتماعی از قبیل سرقت، اعتیاد و دیگر مفاسد اجتماعی از پیامدهای فقر است.

امام جمعه خمام به اهمیت انفاق در دین مبین اسلام اشاره کرد و گفت: خداوند متعال مظهر کرامت، برکت و انفاق است و به نیکوکاران و افراد خیر و رحمت وافر عطا می‌کند.

وی در ادامه ماه رمضان را ماه رحمت و مغفرت الهی توصیف کرد و افزود: این ماه فرصتی برای گسترش فرهنگ انفاق در جامعه است.

عاشوری اظهارداشت: راه انفاق في سبيل الله از موثرترين راه هاي فقرزدايي و برقراري عدالت اقتصادي و توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه است.

وی تصریح کرد: ماه رمضان را فرصتی برای خودسازی و تقرب به خداوند کریم دانست و گفت: بهره گیری از ظرفیت معنوی این ماه انسان را به خداوند متعال نزدیک تر می کند.

امام جمعه خمام در ادامه ماه رمضان را ماه ضیافت الهی و بهار قرآن معرفی کرد و از همگان خواست تا از این ایام مبارک برای تقویت فضائل اخلاقی و ترک محرمات بیشتر بهره برداری کنند.

وی افزود: بر اساس آیات و روایات دینی ترک محرمات، سعی در احیای ارزش های اخلاقی مانند صبر، تقوا، اخلاص، بصیرت و امر به معروف و نهی از منکر از جمله ویژگی های منحصر به فرد ماه مبارک رمضان و روزه داری است.

عاشوری در ادامه رسیدگی به محرومان جامعه را از پسندیده ترین کارها دانست و یادآورشد: هیچ فرصتی بهتر از ماه رمضان برای رسیدگی به امور مستمندان نیست تا انسان با نگرش در زندگانی و دستگیری از آنان، آخرت خود را به درستی مهیا سازد.