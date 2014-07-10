فعالیت 50 هزار کارگر و کارمند در قدس/عدم صدور مجوز بهره برداری مشکل صنعتگران شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمدفردی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید میدانی از واحدهای معدنی مستقر در منطقه "هفت جوی" شهرستان قدس اظهار داشت: بازدیدهای میدانی به منظور ساماندهی و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می شود، این رصدها از مراکز فعال اقتصادی از قبیل معادن، لکه های صنعتی سطح شهرستان و شهرک های صنعتی مصرفی و دولتی به طور منظم هر دو هفته یک بار انجام می شود.

این مسئول، وجود مراکز کارآفرینی را از اصلی ترین عوامل شکوفایی پتانسیل های اقتصادی برشمرد و عنوان کرد: هدف از این بازدیدها اجرای سیاست های عالی دولت تدبیر و امید به منظور بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه حوزه های مربوط به معادن است و رسیدگی و تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید محسوب می شود.

وی ادامه داد: حضور مسئولان در تمامی لایه های اجرایی و خدماتی ضروری است چراکه بر اساس نامگذاری سال جاری، مدیریت جهادی انجام رفتارهای نمایشی و پشت میز نشینی نیست بلکه حضور مدیر در تمامی سطوح و رسیدگی به امور در کمترین مدت زمانی نشانه رفتار جهادی است، مدیران و مسئولان به تبعیت از واژه مدیریت جهادی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است باید کاستی های موجود در سطح حوزه مسئولیت خود را از نزدیک درک کنند.

فرماندار قدس از فعالیت 50 هزار کارگر و کارمند فعال بیمه شده در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: رسیدگی و رفع مشکلات معادن و صنعتگران در وهله نخست موجب آرامش روانی جامعه گسترده کارگران می شود که این مسئله در میزان بازدهی و سطح کمی و کیفی تولیدات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این مسئول، عدم صدور مجوز بهره برداری به صورت دائم و توسعه فضای سبز(حداقل 20 درصد مساحت مراکز تولید) را از جمله مشکلات این حوزه برشمرد و تأکید کرد: باید شرایط فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی با کمترین دست انداز اداری برای کارآفرینان و صنعتگران همراه باشد.

وی با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرستان های شهریار، قدس و ملارد گفت: در راستای احقاق حقوق و درخواست جمعی از تولید کنندگان و صنعتگران، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی هفته گذشته در این مناطق حضور پیدا کرد و طی جلسه ای با فعالان این حوزه ضمن طرح مسائل و مشکلات، دستورات لازم برای تحقق مطالبات بحق صنعتگران و معدن داران صادر شد.