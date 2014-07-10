ظریف خواستار اقدامات برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، درپي حملات بيرحمانه و ددمنشانه ر‍زيم صهيونيستي به ساكنان بيدفاع غزه وزير امور وزیر امور خارجه كشورمان با ارسال نامه به دبيركل سازمان ملل متحد، دبيركل سازمان همكاريهاي اسلامي و دبيركل اتحاديه عرب خواستاراقدام قاطع اين مجامع براي توقف جنايات شد.

بر اساس این گزارش متن نامه ظریف به شرح ذیل است :



بسمه تعالی

جناب آقای بان کی مون

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

جناب آقای ایاد مدنی

دبیر کل محترم سازمان همکاریهای اسلامی

جناب آقای نبیل العربی

دبیر کل محترم اتحادیه عرب



سلام علیکم

چنانچه مستحضر هستید رژیم صهیونیستی ظرف هفته های اخیر مبادرت به تجاوزات گسترده به مناطق فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه از جمله دستگیری گسترده صدها فلسطینی و حملات هوایی به مناطق مسکونی فلسطینیان نموده است. این موج از اقدامات ظرف روزهای گذشته با تهاجم گسترده نظامی به نوار غزه و حملات هوایی، توپخانه ای و دریایی به مناطق مختلف نوار غزه و بمباران منازل مسکونی و کشتار هدفمند و سازمان یافته غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان و حتی حمله به خبرنگاران که تا کنون به کشته شدن دهها فلسطینی و زخمی شدن صدها تن انجامیده است، وضعیت بسیار نگران کننده و فاجعه آمیزی را بوجود آورده است.

عالیجناب

ادامه این روند بویژه در شرایط تداوم محاصره ظالمانه نوار غزه و کمبود شدید امکانات پزشکی برای مداوای مجروحان و عدم امکان ارسال کمکهای انساندوستانه به نوار غزه، به وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی منجر و قطعا صلح و امنیت منطقه را با خطر جدی مواجه خواهد نمود.بی شک محکومیت آشکار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مناطق فلسطینی و جلوگیری از ادامه حملات این رژیم، مسئولیت همه نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی است. لذا از جنابعالی درخواست می نمایم در راستای انجام وظایف قانونی و انسانی خود، مساعی خود را برای جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و کشتار مردم مظلوم فلسطین بکار بندید.

در پایان موفقیت و سربلندی جنابعالی را از خداوند متعال مسالت می نمایم.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران