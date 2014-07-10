واردات 68 میلیون دلاری کالا به استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: میزان صادرات استان زنجان بر اساس مدارک مستند و مبدا تولید در سه ماه نخست سال جاری 72 میلیون دلار اعلام شده است.

وی افزود: عمده واردات استان زنجان در حوزه مواد اولیه، ماشین‏ آلات و در درجه بعد اقلام مصرفی است و میزان واردات کشور نیز طی این مدت 7 میلیارد و 678 میلیون دلار می باشد.

مسیبی در زمینه عملکرد بانک‏های استان زنجان اعم از خصوصی و دولتی با تاکید بر اینکه عملکرد بانک‏های خصوصی استان نسبت به سایر استان‏ها بسیار ضعیف بوده است، اظهار کرد:مجموع خدمات انتقال ارزی برای اشخاص حقیقی و بنگاه‏ها نیز 7 میلیون و 136 هزار و 404 دلار بوده است.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه صادرات پیش ‏بینی شده استان در سال جاری 472 میلیون دلار است، ادامه داد: افزایش میزان صادرات استان و رفع موانع صادراتی از مهم‏ترین اهداف حوزه صادراتی به شمار می رود.

مسیبی با اشاره به اینکه در سال جاری 16 فقره کارت بازرگانی در استان صادر شده است،اظهار کرد: 41 مورد کارت نیز امسال تمدید شده است.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه استقرار کارشناس قیمت در اتاق اصناف استان زنجان از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می‏ رود، گفت:شورای نظارت کنترل بازار نیز در حوزه تنظیم بازار به صورت کامل فعال بوده و جلساتی را برگزار می‏ کند.

مسیبی در ادامه از سیستمی شدن امورات مالی اتحادیه ‏ها را از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برشمرد وادامه داد: اتاق اصناف از امسال مجهز به استفاده از سیستم حسابداری شده است.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه 61 درصد از میزان صادرات پیش‏ بینی شده در استان زنجان محقق شده است، گفت: سهم استان از صادرات کشور نیز از نظر ارزش 2 درصد است.