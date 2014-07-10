تخریب 150 خانه و آواره شدن 900 فلسطینی در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، وزارت کشور فلسطین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با ارسال یک پیام صوتی همگانی به دهها هزار نفر از ساکنان نوار غزه از آنها خواسته که منازل خود را ترک کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که ارسال پیام مذکور به شهروندان فلسطینی با هدف ایجاد ترس و وحشت در میان مردم و تضعیف جبهه داخلی در غزه صورت گرفته است.

وزارت کشور فلسطین از مردم خواست که از منازل خود خارج نشوند و آرامش خود را حفظ کنند.

از سوی دیگر دفتر رسیدگی به امور انسانی وابسته به سازمان ملل در فلسطین امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که در جریان حملات اخیر جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه 150 خانه به صورت کلی و جزئی آسیب دیده است و 900 نفر از شهروندان فلسطینی آواره شده اند.