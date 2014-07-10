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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۰

تخریب 150 خانه و آواره شدن 900 فلسطینی در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه

تخریب 150 خانه و آواره شدن 900 فلسطینی در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه

شیوه جدید رژیم صهیونیستی در ارعاب ساکنان نوار غزه و انتشار گزارشی از سوی یک نهاد وابسته به سازمان ملل مبنی بر تخریب 150 خانه و آواره شدن 900 شهروند فلسطینی در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه از اخبار فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، وزارت کشور فلسطین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با ارسال یک پیام صوتی همگانی به دهها هزار نفر از ساکنان نوار غزه از آنها خواسته که منازل خود را ترک کنند.

 در این بیانیه تأکید شده است که ارسال پیام مذکور به شهروندان فلسطینی با هدف ایجاد ترس و وحشت در میان مردم و تضعیف جبهه داخلی در غزه صورت گرفته است.

وزارت کشور فلسطین از مردم خواست که از منازل خود خارج نشوند و آرامش خود را حفظ کنند.

از سوی دیگر دفتر رسیدگی به امور انسانی وابسته به سازمان ملل در فلسطین امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که در جریان حملات اخیر جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه 150 خانه به صورت کلی و جزئی آسیب دیده است و 900 نفر از شهروندان فلسطینی آواره شده اند.

کد مطلب 2329084

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