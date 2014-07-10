كمبود نيرو در واحدهاي صنعتي اردكان/ فرهنگ كار بايد در يزد اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابايي، ظهر پنجشنبه در جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان يزد اظهار داشت: وجود برخي گزينه ها در تعاريف اشتغال و بيكاري همچنين اعلام يا عدم اعلام برخي شهرستانها در برخي آيتم هاي مورد پرسش، اشتباهاتي در آمار نرخ بيكاري شهرستانهاي تفت و اردكان وجود دارد كه اعلام مي كنم اين آمار صحيح نيست.

وي عنوان كرد: آمارهاي تهيه شده از سوي مركز آمار استان يزد بسيار دقيق و قابل استناد است، بيان كرد: در اين مورد خاص از آنجا كه برخي شهرستانها در پاسخ به سئوالات، برخي عوايد براي شهرستان را در نظر گرفته اند، آمارها دچار مشكل شده است.

بابايي ادامه داد: آمار بيكاري در اردكان بسيار پايين است تا جايي كه برخي واحدهاي بزرگ صنعتي مانند شيشه اردكان، ناچار به تامين نيروهاي غيربومي شده اند.

آمار بيكاري يزد بيشتر مربوط به قشر تحصيلكرده است

وي با بيان اينكه مشكل بيكاري استان يزد اغلب مربوط به قشر تحصيلكرده است، تصريح كرد: بر اساس آمار در حال حاضر در استان يزد 37 هزار نفر بيكار هستند كه از اين تعداد 25 هزار نفر تحصيل كرده هستند.

بابايي با بيان اينكه متاسفانه حتي نيروهايي كه داراي ديپلم هستند، حاضر به كار در واحدهاي صنعتي نيستند، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه به دليل مكانيزه شدن بسياري از واحدهاي صنعتي، جاي كار براي نيروهاي داراي ليسانس و فوق ليسانس نيز وجود دارد.

جوانان تحصيلكرده حاضر به انجام كار در واحدهاي صنعتي نيستند

وي تاكيد كرد: متاسفانه فرهنگ كار در ميان قشر جوان عوض شده و جوانان امروز ديگر حاضر به انجام هر كاري نيستند و به محض اينكه تحصيلات آنها بالاتر مي رود، انتظار آنها از شغلشان بيشتر مي شود.

مديريت كارآفريني و اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد نيز در اين جلسه با بيان اينكه اتباع بيگانه بسياري از فرصت هاي شغلي را در استان يزد تصاحب كرده اند، گفت: به رغم قوانين موجود در مورد عدم به كارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز، برخي كارفرمايان همچنان اقدام به استفاده از نيروهاي خارجي مي كنند.

فريبا آيت اللهي بيان كرد: در كشور يك ميليون و 688 هزار تبعه خارجي وجود دارد كه اين رقم در استان يزد 56 هزار نفر است.

وي ميزان شاغلان خارجي در كشور را نيز 470 هزار نفر اعلام كرد و بيان داشت: اين رقم در استان يزد بالغ بر 17 هزار و 100 نفر است و نرخ اشتغال اتباع بيگانه در استان يزد 94 درصد است.

آيت اللهي، نرخ بيكاري اتباع بيگانه در استان يزد را نيز شش درصد اعلام كرد و افزود: استان يزد از لحاظ جمعيت اتباع بيگانه ساكن در استان رتبه هشتم كشور را به خود اختصاص داده است.

وي مشاركت اقتصادي اتباع بيگانه را نيز در كشور 40 درصد و در استان يزد 4303 درصد اعلام و تصريح كرد: براي ساماندهي همه اين موارد، نياز به گشت هاي مشترك با حضور اداره كل ساماندهي اتباع بيگانه و مهاجران خارجي، فرمانداري هاي شهرستان هاي استان يزد، نيروي انتظامي، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد وجود دارد.

انجام 4250 گشت مشترك براي اتباع شاغل غيرمجاز در يزد

آيت اللهي با بيان اينكه سال گذشته چهار هزار و 250 بازرسي و گشت مشترك از واحدهاي مختلف استان يزد انجام شده است، گفت: اتباع غيرمجاز شناسايي شده در اين گشت ها، 627 نفر بوده اند كه 257 برگه جريمه نيز براي كارفرمايان آنها صادر شده است.

وي با بيان اينكه متاسفانه اين گشت ها هر سال كاهش يافته است، از موانع اجراي گشت هاي مشترك را نبود منابع مالي، كمبود وسيله نقليه و ... برشمرد و خواستار تامين اين موارد شد.