نشان و پوستر جایزه آذریزدی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جایزه ادبی از سال جاری و با حمایت موسسه فرهنگی ریحانه الرسول، شورای کتاب کودک و دفتر مطالعات فرهنگی موقوفات میرزا محمد کاظمینی اهدا می شود.

حامي مالي برگزاري جايزه ادبي آذريزدي در اين مراسم اظهار داشت: در جامعه فرهنگی ایران هر شخص در حد وسع خود تلاش می کند تا زحمات مهدی آذریزدی را پاس دارد و این جایزه ادبی نیز به پاس عنایت تمامی اساتید و دانشگاهیان و به طور مشخص عنایت مقام معظم رهبری به مهدی آذریزدی در جریان سفرشان به یزد در دست برگزاری قرار گرفته است.

ميرزا محمد كاظميني افزود: این جایزه ادبی به منظور اینکه بتواند فصل الخطابی برای جریان ادبیات کودک در کشور باشد و با طرح اولیه ای که از سوی علی دهقانی به عنوان دبیر اجرایی به بنیاد ریحانه الرسول ارائه شد و پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دست برگزاری قرار گرفت و از این پس در قالب نظر علمی هیئت های کارشناسی و علمی و با محوریت شورای کتاب کودک در دست برگزاری قرار می گیرد.

نوش آفرین انصاری، رئیس شواری کتاب کودک نیز در اين مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه اهداي جایزه ادبی به نام کسی که سال های زیادی از عمرش را صرف توجه به بازنویسی برای کودکان کرده است، اظهار داشت: مرحوم آذریزدی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بود و چه بهتر که امروز اهالی این شورا به نام او جایزه ای ادبی اهدا کنند.

وی همچنین افزود: مرحوم آذریزدی کودک درون همه ما را به خوبی می شناخت و در عین حال با ویژگی های شخصیتی کودکان نیز به خوبی آشنا بود و ترکیب همین دو موضوع بود که در نهایت او را به خلق نخستین بازنویسی ها از متون کهن فارسی راهنمایی کرد.

وضعيت كتابخواني در كشور بايد به سرعت اصلاح شود

مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی نيز در اين مراسم در سخناني با اظهار تاسف از وضعیت کتابخوانی در کشور اظهار داشت: جای تاسف دارد که در آيین ما کتاب نخستین عبارتی است که قرآن کریم با آن آغاز می شود اما ما از نظر کتابخوانی در چنین وضعی قرار داریم.

وي تاكيد كرد: برای اصلاح این وضع باید تلاش کرد تا همه به ویژه کودکانمان را به کتابخوانی تشویق کنیم همچنان که مرحوم آذریزدی یکی از پیشگامان این کار بود.

محقق ادامه داد: کودک اهل سئوال و پرسش است و نمی توان به او گفت نپرس پس برای پاسخ دادن به سئوالات او باید کتاب هایی که به سئوالاتش پاسخ می دهد را منتشر و از انتشار آن حمایت کنیم.

محقق تاکید کرد: باید عزمی جدی در معرفی مفاخر و دانشمندان ایران به کار بست و این شایسته نیست که کودکان این سرزمن ستاره های سینمای هالیوود را بشناسند اما با مفاخر خود آشنا نباشند.

نماینده مردم یزد و اشكذر در مجلس شورای اسلامی نیز در اين مراسم اقدام موسسه فرهنگی ریحانه الرسول در برگزاری جایزه ادبی آذریزدی را اقدامی خوب برای معرفی مشاهیر استان یزد دانست و گفت: من مطلع هستم که آقای دهقانی به عنوان دبیر اجرایی این جایزه طی دو سال گذشته برای ساماندهی امور مقدماتی این جایزه پیگیری های زیادی داشت و حتی دیدم مانند مرحوم آذر ناملایمات زیادی را هم تحمل کرد.

آذريزدي مانع انجام كپي برداري از غرب در ادبيات كودك و نوجوان شد

محمدصالح جوکار ادامه داد: اگر در کشور الگوهای فرهنگی را فراموش کنیم، بدون شک قدر و ارج مسئله فرهنگ را نخواهیم دانست.

وي ادامه داد: مرحوم آذریزدی به این مسئله واقف بود، حسی درونی در او وجود داشت که عشق به کشور و ادبیات را در او زنده می کرد و من شک ندارم که اگر این حس و تلاش او نبود، ادبیات کودک ما راه دیگری را می رفت و حاصلی جز کپی برداری از غرب در آن دیده نمی شد اما امروزه می بینیم بازنویسی های آذریزدی از ادبیات کهن عناصر فرهنگی ما را کاملا مستقل به نمایش گذاشته است.

نماینده مردم یزد و اشكذر در مجلس شورای اسلامی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اینکه آثار مهدی آذریزدی هنوز برای مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست، گفت: به نظر من آموزش و پرورش باید ورودی جدی به این مسئله داشته باشند هر چند که ورود آثار و سبک استاد به دانشگاه ها جای خوشحالی بسیار دارد و مایه افتخار است اما نباید فراموش کنیم که این سبک و ادبیات متعلق به خود ماست و زندگی سازنده آذریزدی نیز باید الگوی ما قرار بگیرد.

همچنین در این مراسم جمعی از فعالان فرهنگی اظهار آمادگی کردند تا فعالیت هایی در زمینه تصویرگری و انیمیشن نیز در این جایزه ادبی گنجانده شود.

جایزه ملی مهدی آذریزدی از سال جاری و به صورت سالانه به برترین آثار تالیف شده در زمینه بازنویسی متون کهن و ادبیات کلاسیک و نیز بازآفرینی ادبی به نویسندگان کودک و نوجوان اهدا خواهد شد.