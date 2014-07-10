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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۷

مروارید:

مشکلات آب روستاهای ایلام باید حل شود

مشکلات آب روستاهای ایلام باید حل شود

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: مشکلات آب روستاهای ایلام باید حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر پنجشنبه در جمع جمعی مردم روستاهای استان ایلام گفت: مشکل آب آشامیدنی و آب کشاورزی روستاهای استان باید حل شود .

وی بیان داشت: روستاها نقش مهمی در توسعه استان ایلام دارند و باید مشکلات بخش آب محصولات کشاورزی حل شود چراکه امرار معاش مردم روستا از طریق کشاورزی و دارمداری است.

مروارید بیان داشت: دامداری و کشاورزی استان ایلام نیازمند توسعه صنعتی است و روستاهای استان نقش مهمی در تامین نیازهای استان دارند که باید به این قشر کمک بیشتری شود.

این مسئول تصریح کرد: توسعه صنعتی استان ایلام به خصوص در بخش کشاورزی و دامداری منجر به تحولی بزرگ در استان می شود و باعث مهاجرت معکوس نیز می شود.

وی تصریح کرد: دهیاران و شوراهای روستاهای استان نسبت به جذب تسهیلات اشتغالزایی در روستاها اقدام کند تا طرحهای بزرگی در روستاهای استان اجرایی شود.

 

کد مطلب 2329093

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