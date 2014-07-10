صندوق تامین مالی خرد روستایی در روستای باغان دشتی تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی ظهر پنج شنبه در جلسه تعیین اعضای هیات امنا صندوق خرد روستایی اظهار داشت:در راستای اجرای تفاهم نامه فی ما بین پست بانک ایران و مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ودستور العمل ابلاغی ، صندوق های تامین مالی خرد روستایی در برخی از روستاها در سطح کشور در دولت تدبیر و امید تشکیل و گامی بلند در جهت حل مشکل اشتغال ورفع احتیاجات ضروری درمان و ازدواج در روستاها می باشد.

وی ادامه داد:وامهای پرداختی از محل منابع درآمدی دهیاریها،منابع مردمی،کمک های خیرین و غیره در صندوق تامین و به نیازمندان وافراد واجد شرایط طبق دستور العمل پرداخت می شود.

زارعی با اشاره به اینکه سقف وامهای ضروری برای رفع احتیاجات درمان حداکثر 20 میلیون ریال و ازدواج 30تا50 میلیون ریال و حداکثر باز پرداخت 36 ماهه افزود:تسهیلات اشتغالزایی تا سقف 100 میلیون ریال و حداکثر زمان باز پرداخت 60 ماهه است.

وی تصریح کرد:دفاتر خدمات بانکی روستایی بایستی در اسرع وقت نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه و تشکیل پرونده وام جهت معرفی شدگان صندوق اقدام نمایند.

زارعی بیان کرد:اعضای صندوق طبق دستور العمل یک نفر از شورای اسلامی روستا، دهیار ودونفر از معتمدین روستا به انتخاب شورا و مسئول پست بانک روستا می باشند که احکام آنها توسط بخشدار برای مدت 2سال صادر می گردد .