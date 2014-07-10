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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۲

عسگری:

سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان ایلام ضروری است

سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان ایلام ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان ایلام ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری در جمع سرمایه گذاران اظهار داشت: مجموعه مدیران استان ایلام از سرمایه گذاری در هر یک بخشهای مختلف استان ایلام استقبال می کنند.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای ظرفییتهای بزرگی در بخش نفت و گاز، گردشگری و کشاورزی است که سرمایه گذاری بر روی هر یک از آنها دارای توجیه اقتصادی است.

عسگری اظهار داشت: گردشگری استان ایلام با توجه به وجود مرز مهران و تردد روزانه بیش از پنج هزار نفر روزانه دارای فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری است که از توجیه اقتصادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: ایجاد مراکز تفریجی و توریستی در استان ایلام نیز ضروری است و همکاری همه دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران را می طلبد.

وی عنوان کرد: بخش خصوصی قرار است در احداث مراکز تفریحی و رفاهی در استان ایلام همکاری لازم را داشته باشد که بدون شک باعث تحول در بخشهای مختلف استان می شود.

کد مطلب 2329099

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