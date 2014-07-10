دو فوتبالیست اردبیلی به تیم پرسپولیس تهران پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آستانی و نوید صبوری با دارا بودن کمتر از 17 ساله به همراه دو بازیکن جوان دیگر از مازندران و تهران که در اردوی اردبیل شناسایی شده بودند، با عقد قراردادهایی سه ساله رسما به تیم فوتبال پرسپولیس پیوستند.

علی دایی سرمربی پرسپولیس در اردوی اخیر تدارکاتی این تیم در اردبیل در راستای کشف استعداد و استفاده از جوانان در تیم خود، برخی جوانان جویای نام را در تیم پرسپولیس مورد ارزیابی قرار داده بود.

دایی در این ارزیابی ها دو بازیکن اردبیلی را در بین بازیکنان تستی انتخاب و به تمرینات پرسپولیس در تهران فراخواند.

سرمربی سرخپوشان پایتخت پس از درخشش آستانی و صبوری و نیز دو بازیکن دیگر در تمرینات تهران، تصمیم گرفت این آنها را به عضویت پرسپولیس دربیاورد.

با تایید دایی نوید صبوری، علی آستانی، سیدعلی فاطمی و نادر سفرزایی (دروازه‌بان) با عقد قراردادی به مدت سه سال به تیم فوتبال پرسپولیس پیوستند تا هم به رده بزرگسالان و هم رده پایه این تیم را کمک کنند.

علی آستانی بازکن سرعینی پرسپولیس قبل از این جزو 32 بازیکن منتخب جهت اعزام به جام جهانی نوجوانان بود. وی سابقه حضور و بازی در تیم ملی جوانان و تیم های باشگاهی نوجوانان شهرداری و جوانان ذوب آهن اردبیل را در کارنامه خود دارد.