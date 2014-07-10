به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر پنجشنبه در درس تفسیر قرآن در جمع طلاب غیر ایرانی اظهار داشت: آنچه در عراق امروز رخ میدهد ناشی از بیتقوایی مرزبانان عراقی است که به موقع دفاع نکردهاند.
وی ادامه داد: اگر مرزبانان عراق از روحیه صبر و استقامت لازم برخوردار بودند بخشی از خاک خود را دو دستی تقدیم داعش نمیکردند.
استاد برجسته حوزه در ادامه تفسیر آیات سوره زمر گفت: برخی میگویند که پیامبر (ص) آیات قرآن را از جانب خود آورده است اما تاکید "قل" در این آیات خلاف آن را ثابت میکند.
وی وجود برخی اشکالات مانند اشتباهات نوشتاری و استنساخ را ریشه برخی تهمتها دانست و افزود: با این وجود این اشتباهات به هیچ وجه تصحیح نشد تا دستاویزی برای تحریف نشود.
آیت الله سبحانی بالاترین افتخار انسان را عبادت دانست و ادامه داد: مهمترین شرط عبادت داشتن تقواست که زره انسان در برابر گناه به حساب میآید و حتی بزرگانی مانند امیرالمومنین(ع) نیز از خدا میخواستند تا به آنها تقوا عنایت کند.
افرادی که نمیتوانند روزه بگیرند مهاجرت کنند
وی اشاره به فلسفه مهاجرت در صدر اسلام تصریح کرد: در صدر اسلام وقتی مشرکان مسلمانان را آزار میدادند و نمیگذاشتند آنها به عبادت خود برسند هجرت کردند و امروز هم گاهی کسانی که در انگلستان یا کشورهای دیگری زندگی میکنند از ما میپرسند که نمیتوانیم مدت طولانی روزه بگیریم، باید چه کنیم؟ ما در پاسخ میگوییم اگر نمیتوانید روزه بگیرد باید مهاجرت کنید.
این مفسر قرآن افزود: افرادی که نمیتوانند روزه بگیرند حداقل این یک ماه رمضان را مهاجرت کنند به نقاطی که ساعت روزه کمتر است.
وی با بیان اینکه کسانی که در منطقه بدی زندگی میکنند و نمیتوانند در آنجا فرزندان خود را درست تربیت کنند باید مهاجرت کنند عنوان کرد: طلاب و فضلای حوزه هم میتوانند از این آیه درس بگیرند و باید برای فراگیری و تبلیغ دین خدا مهاجرت کرد.
مهاجرت از مصادیق صبر است
آیت الله سبحانی مهاجرت و به سختی افتادن برای خدا را از مصادیق صبر دانست و اضافه کرد: صبر از اهمیت زیادی در آموزههای اسلامی برخوردار است و امیرالمؤمنین(ع) میفرماید نسبت صبر بر ایمان همانند سر برای بدن است یعنی کسی که صبر نداشته باشد در اصل ایمان هم ندارد.
وی صبر را زیر بنای همه اعمال و احکام الهی دانست و افزود: انجام احکام الهی مانند جهاد و حج و روزه و.... نیازمند صبر است و پاداش زیادی هم دارد اما متاسفانه برخی با این همه روزه خواری میکنند.
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