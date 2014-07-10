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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۰

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ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران - کرج سنگین است

ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران - کرج سنگین است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره کل حمل و نقل و پایانه های البرز از ترافیک سنگین در باند شمالی آزادراه تهران - کرج خبر داد.

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در باند شمالی آزادراه تهران -  کرج محدوده پارک جهان نما تا ورودی مهرویلا ترافیک سنگین است.

باقری در ادامه با اشاره به اینکه در این محدوده ترافیک سنگین است و تردد به کندی انجام می شود، تاکید کرد: اخبار لحظه به لحظه ترافیک محورهای مواصلاتی البرز توسط دوربین های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه های استان البرز رصد و برای تسهیل در روند ترافیک به مردم انتقال داده می شود.

وی در پایان با اشاره به متوسط زمان سفر در محور کرج – چالوس گفت: زمان عادی طی کردن از ابتدای این محور تا کندوان در حال حاضر 1 ساعت و 15 دقیقه است ولی در حال حاضر و با توجه به تعطیلات آخر هفته و با توجه به ترافیک موجود در این محور متوسط زمان به 1 ساعت و 34 دقیقه می رسد.

کد مطلب 2329103

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