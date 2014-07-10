مرز مهران امن ترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا به عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر پنجشنبه در مرز مهران اظهار داشت: هم اکنون تمام شرایط لازم برای صادرات کالا از مرز مهران به کشور عراق فراهم است و مرز از شرایط مطلوبی برای صادرات به عراق برخوردار است.

وی بیان داشت: مرز مهران امن ترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا و تردد زائر به کشور عراق است و هیچ گونه مشکلی در این زمینه در استان وجود ندارد.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون استان ایلام با توجه به مرز مهران کمترین میزان قاچاق کالا را داراست و صادرات در مرز مهران با روال طبیعی خود انجام می شود.

کلانتری تصریح کرد: هم اکنون روزانه بیش از 700 کامیون کالا از مرز مهران صادر می شود و بیشتر کالاها مصالح ساختمانی از نوع سیمان است.