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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۰

کلانتری:

مرز مهران امن ترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا به عراق است

مرز مهران امن ترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا به عراق است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: مرز مهران امن ترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا به عراق است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر پنجشنبه در مرز مهران اظهار داشت: هم اکنون تمام شرایط لازم برای صادرات کالا از مرز مهران به کشور عراق فراهم است و مرز از شرایط مطلوبی برای صادرات به عراق برخوردار است.

وی بیان داشت: مرز مهران امن ترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا و تردد زائر به کشور عراق است و هیچ گونه مشکلی در این زمینه در استان وجود ندارد.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون استان ایلام با توجه به مرز مهران کمترین میزان قاچاق کالا را داراست و صادرات در مرز مهران با روال طبیعی خود انجام می شود.

کلانتری تصریح کرد: هم اکنون روزانه بیش از 700 کامیون کالا از مرز مهران صادر می شود و بیشتر کالاها مصالح ساختمانی از نوع سیمان است.

 

کد مطلب 2329105

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