830 زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای فارس به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا اسکندری عصر پنجشنبه در نشست خبری گفت: متاسفانه امروز مهمترین مشکلی که در زمینه زندانیان جرائم غیرعمد در فارس وجود دارد،عدم حمایت برخی مسئولین وخیرین استان در زمینه آزاد سازی آنهاست در حالیکه جرم زندانیان جرایم غیر عمد تنها بدلیل محکومیتهای مالی نفقه، تصادفات ومهریه است به همین دلیل بیش از 830 نفر امروزه در زندانهای استان زندانیان جرائم غیر عمد تشکیل می دهند که بیشترین آنها بدلیل نفقه ومهریه در زندان هستند.

بدهی زندانیان جرایم غیر عمد استان 1800 میلیار ریال برآورد شده است

وی اضافه کرد: در حال حاضر بدهی کل زندانیان جرایم غیر عمد بیش از 1800 میلیارد ریال است که تلاش داریم بخشی از آن را با کمک های دولتی وحمایت خیرین تاکین کنیم.

اسکندری یاد آور شد: باید در استان فارس از سوی مسئولین اقداماتی صورت گیرد که بتوانیم با زکات ومالیاتهایی که به شهرداری پرداخت می شود زندانیان بیشتری را آزد سازیم زیرا اغلب آنها سرپرست خانواده هستند چنانچه امروز آنان را حمایت نکینم فردا مشکلات اجتماعی وامنیتی استان بیشتر خواهد شد.

به عقیده این مسئول جشن گلریزان باید در سال مختص یک روز نباشد و این امر در تمامی فصول ادامه یابد تا بتوان زندانیانی که جرم آنان غیر عمد است را با کمک خیرین آزاد کرد.

آزاد سازی 400 زندانی جرایم غیر عمد استان در ماه رمضان

اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود به جشن گلریزان امسال در ماه مبارک رمضان با شعار "بهار رهایی با گل احسان تو" در 14 شهرستان گفت: جشن گلریزان شهرستان شیراز نیز هفته آینده با حضور بیش از یک هزار و 400 خیر ومسئولین استان برگزار می شود که تلاش داریم در این ماه مبارک بیش از 400زندانی جرایم غیر عمد را با حمایت نیک اندیشان آزاد کنیم.

وی گفت: متاسفانه در سال گذشته برخی از خیرین چک هایی در جشن گلریزان اهدا کردند که تاکنون مبلغ 500 میلیون آن وصول نشده است.

کمک 225 میلون تومانی یک خیر باعث آزاد سازی 60 زندانی شد

مدیر عامل ستاد دیه فارس تصریح کرد:در حال حاضر بسیاری از افراد هستند که با کمک های خرد وکلان خود باعث آزادی زندانیان جرایم غیر عمد شده اند که بیشترین آن مربوط به مرحوم طالع زاری که بااهدا 225 میلیون تومان باعث آزادی 60 زندانی وکمترین آن معلم آموزش وپرورش استان است که ماهانه مبلغ 150هزار ریال از حقوق خود را به ستاد دیه استان اختصاص می دهد که برای این ستاد بسیار ارزشمند است.

مسن ترین زندانی جرایم غیر عمد استان 71 ساله بدلیل محکومیت مالی

اسکندری ستاد دیه استان را در کشور پیشرو دانست وافزود: با توجه به عمر پنج ساله این ستاد تاکنون زمینه ازادی 5هزار زندانی جرایم غیر عمد فراهم شده ،رتبه برتری کشور در اخذ تخفیف 1100میلیارد ریال و رتبه برترکشور در جذب اعتبارات دولتی از سوی ستاد دیه مرکز بالغ بر 130میلیارد را تاکنون ستاد دیه فارس کسب کرده است.

وی تاکید کرد: امروزه جوان ترین زندانی جرایم غیر عمدی که در زندان است 19 ساله بدلیل محکومیت تصادف ومسن ترین آن 71 ساله بدلیل محکومیت مالی در زندان استان محبوس هستند که تلاش داریم زمینه آزادی انان را فراهم کنیم.