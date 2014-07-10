به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر ميرجليلي در مراسمي در جمع مديران و مشاوران تحصيلي مدارس و اصحاب رسانه استان يزد اظهار داشت: بسياري از والدين و مشاوران تحصيلي همچنان با رويكرد مدرك محور، دانشجويان ممتاز و داراي رتبه هاي خوب را روانه دانشگاه هاي صاحب نام مي كنند بي آنكه علايق دانشجو را مدنظر قرار دهند.

وي بيان كرد: اكنون ديگر دوره مدرك گرايي تمام شده و اصل و اساس تحصيل بر كسب مهارت است زيرا اكنون فارغ التحصيلان بسياري در كشور بيكار هستند و آمار آنها در حال حاضر به پنج ميليون نفر مي رسد.

ميرجليلي عنوان كرد: دغدغه ما در دانشگاه امام جواد (ع) نه بحث پول است و نه بحث تبليغ زيرا اعضاي هيئت موسس هيچ برداشت مالي از منابع اين دانشگاه ندارند و درآمدهاي اين دانشگاه به طور كامل صرف دانشجويان و دانشگاه مي شود.

تفكر مهارت آموزي در دانشگاه امام جواد (ع) دنبال مي شود

وي بيان كرد: به اعتقاد من، هر كس در هر رشته اي كه تحصيل مي كند، حتي در رشته رياضي بايد مهارت هاي مرتبط با آن رشته را نيز بداند و منظور ما از كسب مهارت تنها كار فني نيست بلكه معقديم دانشجو در هر رشته بايد نهايت آن رشته را بلد باشد.

ميرجليلي با بيان اينكه همين تفكر اكنون در دانشگاه امام جواد (ع) يزد دنبال مي شود، خاطرنشان كرد: مشاوران تحصيلي و مديران مدارس همچنين اصحاب رسانه مي توانند در زمينه ترويج فرهنگ مهارت آموزي و دوري جستن از مدرك گرايي كمك حال ما باشند و اين تفكر بايد در مدارس پايه ريزي شود.

وي با اشراه به اينكه در سال هاي گذشته جمعيت غيربومي در دانشگاه امام جواد (ع) بيشتر بود، عنوان كرد: در حال حاضر جمعيت بومي دانشگاه افزايش يافته و اين نشانگر آگاهي خانواده ها از فعاليت هاي اين دانشگاه است.

رتبه‌هاي برتر كنكور بايد جذب دانشگاه‌هاي يزد شوند/ عدم بازگشت رتبه‌هاي برتر پس از تحصيل به استان

ميرجليلي تصريح كرد: وظيفه ماست كه نيروهاي خوب و رتبه هاي اول كنكور را در استان نگه داريم و آنها را به سمت دانشگاه هاي استان سوق دهيم زيرا بسياري از رتبه هاي برتر وقتي به شهرهاي ديگر مي روند، آنجا جذب مي شوند و ديگر به استان باز نمي گردند و اين به معناي از دست رفتن يك سرمايه است.

وي بيان كرد: كاردان ماهر بسيار كم است و اين نگاه بايد اصلاح شود كه بايد به دنبال مهارت باشيم نه مدرك و بايد دانش آموزان را راهنمايي كنيم تا به سمتي نروند كه براي آنها مشكل ساز شود.

رئيس هيئت مديره دانشگاه امام جواد (ع) نيز در اين مراسم با اشاره به چهارمين سال برگزاري نشست هم انديشي با مديران و مشاوران مدارس و اصحاب رسانه استان يزد اظهار داشت: آشنايي اقشار مختلف مردم به ويژه دانش آموزان كنكوري و خانواده هاي آنها با اين دانشگاه هدف اصلي ماست و مجموعه اين دانشگاه در تلاش براي نهادينه كردن فرهنگ مهارت آموزي است.

به دنبال تربيت دانشجويان كارآفرين هستيم

محمدعلي وحدت بيان كرد: ما به دنبال تربيت دانشجوياني هستيم كه بعد از فارغ التحصيلي وبال گردن جامعه نباشند و خود بتوانند به كارآفريني دست بزنند.

وي با اشاره به اينكه رشته هاي اين دانشگاه تقاضامحور است، خاطرنشان كرد: تمام استانداردهاي وزارت علوم در اين دانشگاه مدنظر قرار دارد اما در كنار برنامه هاي مدون، كارگاه هاي مهارت آموزي در همه رشته ها در اين دانشگاه برپا مي شود.

وحدت همچنين از راه اندازي مركز رشد دانشگاه امام جواد (ع) در آينده اي نزديك خبر داد و اظهار داشت: همه اقدامات ما در راستاي تربيت دانشجويان كارآفرين، داراي مهارت و تجربه كاري است.

وي افزود: اميدواريم همشهريان استان يزد بدانند كه در يزد دانشگاهي با رشته هاي بسيار خوب وجود دارد و نام اين دانشگاه را نيز در ليست انتخاب فرزندان خود قرار دهند.

معاون آموزشي دانشگاه امام جواد (ع) نيز در اين جلسه با اشاره به امكانات و تجهيزات دانشگاه اظهار داشت: اين دانشگاه در برخي رشته ها نظير طراحي لباس و زبان آلماني در ميان دانشگاه هاي غيرانتفاعي كشور و حتي دانشگاه هاي دولتي ويژه است.

محمد سپهر يادآور شد: در رشته مديريت بانكي نيز پنجمين دانشگاهي هستيم كه اقدام به راه اندازي اين دانشگاه كرده ايم.