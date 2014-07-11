به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر پنجشنبه در آئین معرفی مسئول خانه ریاضیات بوشهر اظهار داشت: توسعه برنامه های علمی در استان بوشهر در اولویت قرار دارد و امیدواریم بتوانیم به اهداف مورد نظر خود در این زمینه در استان بوشهر دست یابیم.

وی بر لزوم تلاش برای تقویت بنیه علمی دانش آموزان تاکید کرد و ادامه داد: باید تلاش شود تا دانش‌اموزان بتوانند با توان بالایی در مسابقات، امتحانات و جشنواره‌های علمی حضور یابند که این مهم نیازمند برنامه‌ریزی مناسب در زمینه آموزشی است.

استاندار بوشهر خوستار برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در زمینه توسعه علمی در استان شد و افزود: استان بوشهر باید در ردیف 30 یا 31 کنکور سراسری قرار دارد و برنامه‌ریزی خوبی در این زمینه صورت بگیرد تا شاهد ارتقای رتبه استان در کنکور سراسری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه استان بوشهر باید شاهد صعود در رده‌بندی کنکور سراسری باشد، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های اموزشی مناسب برای تقویت دانش‌اموزان استان باید در دستور کار قرار بگیرد.

راه‌اندازی خانه‌های فیزیک و شیمی در بوشهر

سالاری به آمار ضعیف استان بوشهر در زمینه حضور در دانشگاه‌های معتبر کشور، افزود: کمترین سهم در دانشگاه‌های معتبر کشور مربوط به استان بوشهر است که باید برای توسعه و حرکت رو به جلوی استان این سهم افزایش یابد.

وی بر لزوم سرمایه‌گذاری مناسب بر روی دانش‌آموزان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید از همه توان و ظرفیت‌ها برای تجهیز و توسعه زیرساخت‌های اموزشی برای تقویت دانش‌آموزان استفاده کنیم.

استاندار بوشهر خواستار تجهیز خانه ریاضیات به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته علمی شد و ادامه داد: خانه ریاضیات می‌تواند محل کشف استعدادهای دانش‌اموزان استان باشد و باید با تقویت این خانه در زمینه شکوفایی استعداد‌های موجود در استان سرمایه‌گذاری شود.

وی از راه‌اندازی خانه‌های فیزیک و شیمی در بوشهر خبر داد و اظهار داشت: برپایی جشنواره‌ها و مسابقات علمی بین دانش‌آموزان باید به خوبی انجام شود و امیدواریم شاهد توسعه خانه ریاضیات بوشهر و شکوفایی استعدادها باشیم.

لازم به ذکر است که طاهر یزدان‌پناه به‌عنوان مسئول خانه ریاضیات بوشهر معرفی شد.