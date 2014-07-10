بار رسانه ای استیضاح در کشور ما زیاد است/ استیضاح را مدیریت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در حاشیه مراسم افطاری جامعه اسلامی مهندسین که امشب در دانشگاه امام صادق برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حمایت رهبر انقلاب از دولت و مذاکره کنندگان چه تاثیری بر عملکرد آنها خواهد داشت گفت: مقام معظم رهبری مسئولان کشور را همواره حمایت می کنند به ویژه حوزه مجریه که در میدان کار است و با همه وجود مشکلات این حوزه را لمس می کند.

باهنر با بیان اینکه البته این حمایت ها به صورت اعم از همه مسئولان و نهادها وجود داشته است افزود: در رابطه مذاکرات ژنو ، مقام معظم رهبری پیش از این نیز فرمودند به مذاکره کنندگان اعتماد دارند اما باید خط قرمز ها را هم رعایت کنند به طوری که این بار حتی خطوط قرمز را نیز به صورت ملموس تری مشخص کردند.

دبیر کل جبهه پیروان ادامه داد: حمایت ایشان از دولت جدی است و دولت نیز باید این حمایت را قدر بداند. این سخنان پیغامی بود برای هر دو طرف یعنی هم دولت باید مواظب باشد ارزش ها را کنار نزند همانطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند نباید با نام اعتدال نیروهای متدین را کنار بزنند و همین طور بچه های مومن نیز باید مواظب باشند تندروی نکنند.

باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نشست رئیس جمهور با نیروهای اصلاح طلب و اصولگرا را چطور ارزیابی می کنید گفت: این نشست ها از موضع ریاست جمهوری خوب است و فعالان سیاسی احساس می کنند اگر در چارچوب حرکت کنند مورد حمایت قرار می گیرند.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استیضاح وزیر علوم و نحوه برخورد مجلس با این استیضاح گفت: استیضاح در کشور ما وزن و بار رسانه ای اش بیشتر از چیزی است که باید باشد ما وظیفه خود می دانیم استیضاح را مدیریت کنیم و معتقدیم اگر قرار است استیضاح مطرح شود فضای عمومی مجلس مطالبه کند والا اگر 10 تا 15 نفر خواستار استیضاح شوند سعی می کنیم آن را حل کنیم.

باهنر با بیان اینکه ما در مجلس خلاف قانون عمل نمی کنیم ادامه داد: اگر نتوانیم نمایندگان را مجاب کنیم استیضاح در دستور کار قرار می گیرد هر چند ممکن است امضا کنندگان استیضاح زیاد باشند ولی اگر مقصود از استیضاح این باشد که وزیر کارهایی را انجام بدهد سعی می کنیم به نحوی تعامل کنیم تا آن کارها انجام شود.