موفقیت داعش منجر به شکل گیری غده سرطانی مثل رژیم صهیونیستی می شود/ حمایت مشروط از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در مراسم افطاری جامعه اسلامی مهندسین که امشب در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد گفت: مصیبتی که جهان اسلام را در بر گرفته فعالیت گروه های تروریستی از جمله داعش است و حکومت هایی که اینها را پرورش دادند هنوز هم حمایت می کنند که امیدواریم حمایت کنندگان از گروه داعش از خواب غفلت بیدار شوند و اثر این غده چرکین و ننگین را از دامن جهان اسلام پاک کنند.

وی ادامه داد: منطقه نبرد اینها الان در عراق است و مردم عراق اعم از شیعیان، سنی ها و کردها دست به دست هم بدهند تا نگذارند این غده سرطانی موقعیت رشد پیدا کند. اینها نباید موفق شوند اگر ذره ای موفق شوند غده ای مثل رژیم صهیونیستی به وجود می آید.

باهنر با بیان اینکه همه اقوام عراق از جمله کردها و سنی ها و شیعیان باید دست به دست بدهند افزود: کردها نیز بعضا اشتباهاتی می کنند که باید مواظب باشند چرا که داعش به هیچ کس رحم نمی کند نه به کرد و سنی و شیعه و عرب رحم می کند و نه به جهان بشریت که ان شاء الله این مشکل نیز به زودی حل می شود.

بدبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری سپس به مسائل داخلی کشور اشاره کرد و گفت: در مسائل اقتصادی همان طور که احساس می کنیم وضعیت در شرایط خوبی قرار گرفته البته حس مردم با آمارهای بانک مرکزی و دیگر آمارها متفاوت است اما دولت ظرف 9 ماه گذشته توانسته بر افزایش قیمت ها غلبه کند. هر چند عموم مردم فکر می کنند کالاها در حال افزایش است که این تفکر درست است اما تورم سرعت گران شدن قیمت اجناس است که الان به زیر 20 درصد رسیده.

وی افزود: با این سمتی که دولت می رود ان شاء الله طوری عمل کنند تا تورم از مرز 20 درصد عبور نکند و این توفیق بسیار بزرگی است.

وی سپس به نگرانی بزرگ اقتصادی اشاره کرد و گفت: نگرانی بزرگ ما مسئله تولید است و پاشنه آشیل کشور تولید است که بر روی بسیاری از شاخصه های اساسی اثر می گذارد و در بخش تولید، خیزش انجام نشده اما تولید کما فی السابق تعطیل است.

باهنر با بیان اینکه دولت برای رفع معضل تولید تلاش هایی را انجام می دهد ادامه داد: ما در جریان این تلاش ها هستیم ولی باید این اقدامات روشن تر، صریح تر و جسورتر انجام شود تا دولت در این بخش نیز بتواند کار لازم را انجام دهد.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش پایانی صحبت های خود نیز با بیان اینکه ما دولت را در این بخش حمایت و تایید می کنیم ادامه داد: ما دولت را تایید می کنیم به شرط اعتدال، خردگرایی و بهادادن به نیروی مومن و انقلابی. از اعتدال و خردگرایی، تدبیر و همدلی حمایت می کنیم و همه گره های ما با سرپنجه وحدت هم افزایی، هم آوایی و همراهی قابل حل است.

بنابر این گزارش بعد از سخنان باهنر،آیت الله موحدی کرمانی مطالبی را در مورد برکات ماه مبارک رمضان و فضای معنوی دینی و قرآنی موجود در این ماه بیان کرد.