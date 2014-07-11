دستگیری عامل تيراندازي كمربندي نوشهر

سرهنگ شمس الدين كرماني در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: يك شرور بنام داود.م ساكن چمستان شهرستان نور كه در 5 تير ماه سالجاري در دو فقره مبادرت به تيراندازي در مناطق كمربندي و عالم كلاي نوشهر كرده بود پس از عمليات پليسي و شناسايي مخفيگاه، صبح پنجشنبه به دام پليس نوشهر افتاد.

فرمانده انتظامي شهرستان نوشهر با تشريح عمليات مذكور گفت: پس از وقوع اين دو فقره شرارت مسلحانه، اكيپ پليسي بطور ويژه بر روي دستگيري فرد شرور عمليات شناسايي خود را آغاز كرد كه خوشبختانه صبح پنجشنبه پس از شناسايي محل تردد و مخفيگاه فرد شرور در منطقه اميرود نوشهر مبادرت به دستگيري نامبرده گرديد.

وي افزود: فرد شرور و دو نفر از همدستانش پس از اطلاع از حضور پليس و محاصره نيروي انتظامي در اطراف مخفيگاهشان مبادرت به تير اندازي به سمت ماموران كردند كه ماموران نيز با رعايت قانون بكارگيري سلاح اقدام به تيراندازي و دستگيري شرور كردند.

سرهنگ كرماني اضافه كرد: در اين عمليات فرد شرور از ناحيه شكم دچار مجروحيت شد كه به بيمارستان نوشهر منتقل شد.

شايان ذكر است داود. م اهل چمستان شهرستان نور بوده و در محدوده كمربندي كرديكلا، صلاح الدين كلا و عالم كلاي نوشهر مبادرت به شرارت مسلحانه و زورگيري هاي ترافيكي مي كرد.