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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۵۸

ششمین دور از مذاکرات هسته ای

دیدار نیم ساعته ظریف و شرمن/ دیدار سه جانبه ایران، آلمان و اتحادیه اروپا

دیدار نیم ساعته ظریف و شرمن/ دیدار سه جانبه ایران، آلمان و اتحادیه اروپا

وزیر امور خارجه کشورمان و معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار نیم ساعته در وین داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر بعد از ظهر امروز در وین وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در هتل محل اقامت ظریف دیداری نیم ساعته  داشتند.

براساس این گزارش دیدار صورت گرفته پس از دیدار سه جانبه عراقچی، شرمن و روانچی در وین بود.

همچنین همزمان با این دیدار، دیدار سه جانبه سید عباس عراقچی و محمد جواد ظریف معاونین وزیر امور خارجه نماینده آلمان و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون نیز انجام شد.

قرار است امشب نشست دیگری با حضور عراقچی و اشمید برای ادامه نگارش متن پیش نویس توافق جامع صورت گیرد.

براساس این گزارش برخی از وزرای امور خارجه از جمله وزیر امور خارجه آلمان و آمریکا قرار است پایان این هفته در وین باشند. مذاکرات تا 29 تیر ماه ادامه دارد.

 

 

 

 

کد مطلب 2329124

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