تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیستم تیرماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم رمضان سال 1345 هجری قمری و یازدهم جولای سال 2014 میلادی.

- مرحله دوم لیگ جهانی والیبال از امروز در شهر سیدنی استرالیا و طبق برنامه زیر آغاز می‌شود که قهرمان این رقابتها به عنوان تیم ششم مرحله نهایی لیگ جهانی راهی شهر فلورانس ایتالیا خواهد شد:

* بلژیک - فرانسه

* استرالیا - هلند

- پنجمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال کاپ آسیا از امروز و با برگزاری دیدارهای زیر در شهر ووهان آغاز می‌شود:

* ایران - ژاپن

* چین تایپه - اردن

* چین - اندونزی

- رقابتهای جایزه بزرگ جودو مغولستان از امروز با حضور 284 جودوکار از 27 کشور در اولانباتور آغاز می‌شود که در نخستین روز احسان بهرامیان در وزن 60- و وحید حسن‌زاده در وزن 66- کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.

- تیم فوتبال استقلال که برای برگزاری اردوی آماده‌سازی خود به ترکیه سفر کرده، امروز نخستین بازی تدارکاتی را برابر بورسا اسپور برگزار می‌کند.

- رقابتهای انتخابی درون اردويی وزن 65 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد صبح امروز در محل خانه کشتی شماره یک برگزار می‌شود که طی آن سیداحمد محمدی با محمد یوسفی و حامد رشیدی مسابقه می‌دهد.