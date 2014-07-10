تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیستم تیرماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم رمضان سال 1345 هجری قمری و یازدهم جولای سال 2014 میلادی.
- مرحله دوم لیگ جهانی والیبال از امروز در شهر سیدنی استرالیا و طبق برنامه زیر آغاز میشود که قهرمان این رقابتها به عنوان تیم ششم مرحله نهایی لیگ جهانی راهی شهر فلورانس ایتالیا خواهد شد:
* بلژیک - فرانسه
* استرالیا - هلند
- پنجمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال کاپ آسیا از امروز و با برگزاری دیدارهای زیر در شهر ووهان آغاز میشود:
* ایران - ژاپن
* چین تایپه - اردن
* چین - اندونزی
- رقابتهای جایزه بزرگ جودو مغولستان از امروز با حضور 284 جودوکار از 27 کشور در اولانباتور آغاز میشود که در نخستین روز احسان بهرامیان در وزن 60- و وحید حسنزاده در وزن 66- کیلوگرم به مصاف حریفان خود میروند.
- تیم فوتبال استقلال که برای برگزاری اردوی آمادهسازی خود به ترکیه سفر کرده، امروز نخستین بازی تدارکاتی را برابر بورسا اسپور برگزار میکند.
- رقابتهای انتخابی درون اردويی وزن 65 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد صبح امروز در محل خانه کشتی شماره یک برگزار میشود که طی آن سیداحمد محمدی با محمد یوسفی و حامد رشیدی مسابقه میدهد.
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