حمله رژيم صهيونيستي به غزه ناشي از ضعف حكام كشورهاي اسلامي و تفرقه مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر علي لاريجاني شامگاه پنجشنبه در ضيافت افطاري مسئولان هيئت‌هاي مذهبي استان قم كه در مجتمع طلوع مهر برگزار شد، اظهار كرد: مشکلات مسلمانان در عراق، سوریه و فلسطين خيلي زیاد شده است.

وي گفت: حرکت‌هایی که رژیم صهیونیستی این روزها علیه مردم مظلوم فلسطین انجام می‌دهد احتیاج به حمایت فراگیر مسلمانان دارد. اينكه رژيم صهيونيستي اينقدر گستاخ شده كه بي‌پروا به مردم غزه اين گونه حمله‌ور شده به دليل ضعف حكام كشورهاي اسلامي و تفرقه‌اي كه در بين مسلمانان ايجاد شده، است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: به دليل حركت‌هايي كه گروه‌هاي تروريستي در كشورهاي اسلامي راه انداخته‌اند عظمتی که پیش بینی می‌شد در سال های اخیر برای کشورهای اسلامی به وجود بيايد خیلی مشکل دار شده است، از اين رو رژيم صهيونيستي از اين فرصت استفاده كرده و به مسلمانان مظلوم فلسطين حمله ور شده و حملاتش هم ناجوانمردانه است.

لاريجاني با تحليلي از شرايط كنوني عراق اظهار كرد: در عراق هم ما شاهد اين هستيم كه بین مسلمانان تفرقه را به وجود آوردند و رفع اين مشكلات احتیاج به حمایت فراگیر مسلمانان است.

وي تاكيد كرد: از خداوند مي خواهيم مدد كند تا مشكلات مسلمانان مرتفع شود و آنها ید واحده در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی شوند و اختلافاتشان مرتفع شود. خداوند به جريان‌هاي تكفيري عقلي بدهد كه به جای اینکه با دشمن مستکبر بجنگند به جان مسلمانان نیفتند.

جوهره فرهنگي به وسيله حوزه‌هاي علميه و هيئت‌هاي مذهبي سامان پيدا كند

رئيس قوه مقننه در بخش ديگري از سخنان خود هيئت‌هاي مذهبي را يكي از اركان توسعه فرهنگي كشور دانست و گفت: زيربناهاي ديني كشور به وسيله همين تشكل‌هاي مذهبي شكل مي گيرد.

وي افزود: هيئت‌هاي مذهبي چون بافت مردمي دارد، هميشه ثابت است، با مردم حركت مي‌كند، از سنت‌هاي مردم استفاده مي‌كند و همراه مردم است.

به گفته لاريجاني هيچ وقت زيربناهاي اصلي فرهنگي را دولت‌ها نمي‌توانند شكل بدهند بلكه دولت‌ها بايد كمك كنند كار فرهنگي و جوهره فرهنگي به وسيله حوزه هاي علميه و روحانيت و هيئت‌هاي مذهبي سامان پيدا كند و اگر به اين مهم دامن بزنيم يك درخت تنومند تفكر ديني باثبات در كشور به وجود مي آيد.

بخش دولتي نمي‌تواند جايگزين حركت‌هاي مردمي شود

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي افزود: گاهي در كشور تصور مي شود كه بخش‌هاي دولتي مي توانند جايگزين اين حركت هاي مردمي بشوند، اين تصور غلطي است. هيئت هاي مذهبي با احساسات و عواطف مردم شکل می گیرند و مردم اين هيئت‌ها را از خودشان مي دانند بنابراين با جان و دل آن را مورد حمایت قرار می دهند.

لاريجاني با بيان اينكه دولت‌ها بايد كمك كننده باشند تاكيد كرد: آن دغدغه ای که مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگ دینی دارند كه دغدغه بسیار درستی هم هست، به وسیله حرکت هایی که هيئت‌هاي مذهبی دارند سامان پیدا مي كند.

وي خطاب به مسئولان هيئت‌هاي مذهبي گفت: با دلگرمي راه خودتان را دنبال كنيد چراكه اين درك در كشور هست و راه فرهنگي كشور هم در اين است كه روحانيت محور باشد و هيئت هاي مذهبي هم پيرامون اين فكر، حركت‌هاي مردمي را شكل دهند.

تقدير از ساماندهي هيئت‌هاي مذهبي

وي با اشاره به اينكه هر چه محتواي فعاليت هيئت‌ها غني‌تر شود حركت‌هاي ديني در كشور پايدارتر مي شود، به اظهارات حجت‌الاسلام اسكندري پيرامون ضرورت ارتقاي جايگاه هيئت‌هاي مذهبي در برنامه‌هاي فرهنگي استان اشاره كرد و گفت: نكته اي كه در سازمان تبليغات اسلامي پيگيري مي‌شود و الان هم در اين جلسه بيان شد كه برنامه هاي هيئت‌هاي مذهبی متنوع است فکر درستی است. يعني از بستر مردمي بايد استفاده كرد و برنامه هاي ديني را با محوريت هيئت هاي مذهبي متنوع كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه فعاليت هيئت‌هاي مذهبي باعث تقویت بنیان های دیني به ویژه در بین قشر جوان در كشور مي‌شود.

لاريجاني، قم را استان پیشرو در فعاليت‌هاي مذهبی دانست كه مي تواند براي هيئت‌هاي مذهبي سراسر كشور الگو باشد.

وي اضافه كرد: هیئت های مذهبی در استان قم هم متنوع و هم زیاد هستند و سازمان تبلیغات اسلامی هم با مدیریت خوبی که در استان دارد توانسته پشتیبانی خوبی کند و ما از مسئولان این سازمان تشکر می‌کنیم.

نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي خطاب به مسئولان هيئت‌هاي مذهبي قم گفت: اميدواريم شما با دلگرمي، راه خود را ادامه دهيد و در مجلس هم از این فکر حمایت خواهد شد.

در اين مراسم مسئولان هيئت‌هاي مذهبي استان قم ميهمان ضيافت افطاري رئيس مجلس شوراي اسلامي بودند.