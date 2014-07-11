به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمين عباس اسكندري شامگاه پنجشنبه در ضيافت افطاري مسئولان هيئتهاي مذهبي كه توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي در مجتمع طلوع مهر تدارك ديده شد با قدرداني از دكتر لاريجاني كه عنايت ويژهاي به هيئتهاي مذهبي دارد اظهار كرد: درخواست ما اين است كه ظرفيت عظيم هيئتهاي مذهبي به ويژه در قم در حوزه فرهنگ به حساب بيايد و نگاه مسئولان اجرايي و برنامه ريزان به هيئتهاي مذهبي در حد برگزاري يك مجلس عزاداري نباشد.
وي گفت: گرچه يكي از فلسفههاي شكلگيري هيئتهاي مذهبي گراميداشت مناسبتهاي مذهبي است اما در برخي هيئتها ظرفيتهاي عظيم فرهنگي وجود دارد كه بايد از آنها استفاده شود.
مديركل تبليغات اسلامي استان قم به دغدغههاي مقام معظم رهبري پيرامون مسائل فرهنگي و دفاع دكتر لاريجاني در تصويب بودجه فرهنگي اشاره كرد و گفت: حوزه فرهنگ واقعا مظلوم است. اين يك تعارف يا شعار نيست، بلكه اين حوزه اصلا به حساب نمي آيد.
حجتالاسلام اسكندري به بخشي از برنامههاي سازمان تبليغات اسلامي براي ساماندهي هيئتهاي مذهبي اشاره كرد و يادآور شد: شوراي هيئات مذهبي در كشور و قم توفيقات خوبي در زمينه هاي فرهنگي و قرآني داشتند و ما توانستيم برنامه هاي قرآني را در هيئت هاي مذهبي توسعه دهيم.
وي اختصاص مكان مناسبي براي پيگيري امور مربوط به شوراي هيتهاي مذهبي را يكي از نيازهاي اين شورا دانست و تاكيد كرد: قرار است در آينده دبيرخانه شوراي هيئات مذهبي كشور در قم مستقر شود بنابراين نياز به مكان مناسبي براي فعاليت اين شورا خواهيم داشت.
حجتالاسلام سيد محمد چهل اختراني رئيس شوراي هيئتهاي مذهبي استان قم نيز در اين مراسم از تلاشهاي حجت الاسلام بنايي معاون سياسي و امنيتي استاندار قم براي برنامهريزي و برگزاري اين مراسم قدرداني كرد و از دكتر لاريجاني به عنوان يكي از شخصيتهاي موثر نظام ياد كرد كه همواره حامي هيئتهاي مذهبي است.
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