  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۹

کلید نهایی 3 آزمون کشوری دندانپزشکی اعلام شد

کلید نهایی 3 آزمون کشوری دندانپزشکی اعلام شد

کلید نهایی آزمون ارتقاء، آزمون ملي و پذيرش دستيار دندانپزشكي به همراه آزمون جايابي دندانپزشكي در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، کلید نهایی سوالات رشته های ارتقاء دندانپزشکی که ابتدای تیر ماه 93 برگزار شده بود در رشته های اندودانتیکس، آسیب شناسی دهان و فک و صورت، بیماریهای دهان، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، ارتودانتیکس، پریودانتیکس و پروتز، رادیولوژی دندان، فک و صورت، ترمیمی منتشر شد. 

همچنین كليد نهايي سوالات آزمونهاي ملي، پذيرش دستيار دندانپزشكي دوره بيست و هشتم و جايابي دندانپزشكي دوره بيست و چهارم و اصلاحيه مربوط به آنها نیز منتشر شد. 

کلید نهایی بيست و  هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي در گروه الف و ب،  کلید نهایی اولين دوره آزمون ملي دانش‌آموختگان دندانپزشكي خارج از كشور نیز در گروه های الف و ب، کلید نهایی بيست و چهارمين دوره آزمون جايابي دندانپزشكي هم در گروه الف و ب اعلام شده است. 

بر اساس اعلام مرکز سنجش كليه نظرات دانشجويان و اساتيد در مورد سوالهاي آزمونهاي مورد اشاره مورد بررسي قرار گرفته و كليد نهايي ارائه شده است.

بر این اساس سوالاتی که چهار گزينه آن علامت خورده، حذف شده و نمره آن در ساير سوالات لحاظ شده، سوالاتي كه دو گزينه صحيح داشته باشند، هر دو گزينه بعنوان پاسخ در نظر گرفته مي شود و كارنامه علمي داوطلبان به زودی بر روي سايت مرکز سنجش قابل دريافت خواهد بود.

به گزارش مهر، بیست و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته هاي تخصصی دندانپزشکی، اولين دوره آزمون ملي دانش آموختگان خارج از كشور در رشته دندانپزشكي عمومي و آزمون جایابی پنجشنبه 5 تیرماه در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد. 

کد مطلب 2329145

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