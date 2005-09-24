ايران بيستمين نرخ بالاي رشد اقتصادي را در جهان داشته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، طي فاصله سالهاي 2000 تا 2004 اقتصاد ايران به طور متوسط سالانه 6.2 درصد رشد كرده است.

بر اساس اين گزارش، ايران با نرخ رشد متوسط 6.2 درصدي در پنج سال گذشته در ميان ساير كشورهاي جهان در رتبه بيستم و در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه در رتبه نخست قرار دارد.

به گزارش بانك جهاني طي فاصله سالهاي 2000 تا 2004 كشور تركمنستان با رشد ميانگين 18.5 درصد بالاترين رشد اقتصادي را در سراسر جهان داشته است.

پس از تركمنستان نيز كشورهاي سيرالئون با رشد 15.8 درصد، چاد با 14.3، ارمنستان 12، آذربايجان 10.7، قزاقستان 10.3، تاجيكستان 9.9، چين 8.7، اوكراين 8.6، موزامبيك 8.5، آنگولا 8.1،گرجستان 7.6، لتوني 7.5، ليتواني 7.5، ويتنام 7.2، مولداوي 6.9، تانزانيا 6.8، بلاروس 6.7،و مالي با رشد ميانگين 6.3 درصد طي پنج سال گذشته به ترتيب در رتبه هاي دوم تا نوزدهم جهان قرار گرفته اند.

اين گزارش مي افزايد، طي مدت فوق هفت كشور زيمباوه، فلسطين، ونزوئلا، اروگوئه، هائيتي، آفريقاي مركزي، و آرژانتين نيز با رشد منفي اقتصادي روبرو بوده اند.

بانك جهاني همچنين ميانگين رشد اقتصادي الجزاير را طي پنج سال گذشته 4.8 درصد، آرژانتين منفي يك دهم درصد، استراليا 3.3، كانادا 2.5، دانمارك 1.2، مصر 3.5، فنلاند 2.2، فرانسه 1.4، آلمان 0.5، اسرائيل 0.9، ژاپن 1.3، اردن 5.1، كويت 2.4، لبنان 4.4، مراكش 4.5، نروژ 1.7، عمان 3.5، روسيه 6.1، عربستان 3.4، سوريه 3.1، آمريكا 2.6، انگلستان 2.2، اروگوئه منفي 1.2، ونزوئلا منفي 1.3، فلسطين منفي 13.3، هائيتي منفي يك، و آفريقاي مركزي منفي 1.4 درصد اعلام كرده است.

برپايه همين گزارش، در مدت فوق اقتصاد جهان با ميانگين رشد 2.5 درصد روبرو بوده است. همچنين ميانگين رشد خاورميانه و شمال آفريقا 4.5 درصد، جنوب آفريقا 5.8، مركز آفريقا 3.9، آسيا و اقيانوسيه 7.5، اروپا و آسياي ميانه 5، و آمريكاي لاتين 1.5 درصد بوده است.