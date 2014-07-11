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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۸:۵۶

بامداد جمعه/

زلزله 3.2 ریشتری آبدان استان بوشهر را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری آبدان استان بوشهر را لرزاند

بوشهر - خبرگزاری مهر: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.2 درجه در مقیاس ریشتر آبدان شهرستان دیر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.2 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر ساعت 16 دقیقه بامداد روز جمعه شهر آبدان از شهرستان دیر استان بوشهر را لرزاند.

این زمین لرزه در موقعیت جغرافیایی 28.15 درجه عرض جغرافیایی و 51.85 درجه طول جغرافیایی در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

لازم به ذکر است که مرکز این زمین لرزه در فاصله 12 کیلومتری شهر آبدان، فاصله 28 کیلومتری شهر شنبه در شهرستان دشتی و فاصله 36 کیلومتری بندر دیر قرار داشت.

تاکنون گزارشی از خسارات این زمین لرزه مخابره نشده است.

کد مطلب 2329158

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