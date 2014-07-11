جولان عقرب ها در منطقه مورموری آبدانان/ مرگ دو نوجوان در اثر بی توجهی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، آب و هوای گرم بخش مورموری واقع در شهرستان آبدانان از توابع جنوب ایلام باعث شده این منطقه دارای عقربهایی بسیار خطرناک و سمی باشد.

آب و هوای گرم که طی هفته های گذشته نسبت به سالهای قبل افزایش یافته وجود عقرب ها را در منطقه مورموری و به خصوص روستای آب انار شهرستان آبدانان زیاد کرده است.

طی هفته گذشته یک نوجوانان در روستای آب انار دچار عقرب زدگی شد و به دلیل نبود آمپول، امکانات، آمبولانس و همچنین عدم تشخیص به موقع فوت کرد.

متاسفانه روز گذشته یک دختر نوجوانان اهل بخش مورموری بازهم دچار عقرب زدگی می شود و به دلیل نبود امکانات این بار سریعا به شهرستان دزفول منتقل و اعزام می شود ولی در راه بازگشت در سانحه رانندگی فوت می شود.

پسر من قربانی بی توجهی مسئولان پزشکی شهرستان آبدانان و ایلام شد

پدر آرمین محمدیان نوجوانان روستای آب انار شهرستان آبدانان که به دلیل نیش عقرب فوت کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پسر من قربانی بی توجهی مسئولان پزشکی شهرستان و استان ایلام شده است.

حسین محمدیان اظهار داشت: هفته گذشته بر اثر عقرب زدگی پسر من آرمین محمدیان در روستای آب انار از دست رفت و این نتیجه حاصل بی توجهی مسئولان به بیماری فرزند من بود.

وی گفت: صبح زود وقتی عقرب به آرمین زوده بود سریعا وی را به درمانگاه مورموری واقع در 15 کیلومتری روستای آب انار رساندم و حتی عقربی را که پسرم را نیش زده بود را نیز با خود آوردم که نسبت به نوع عقرب آمپول تزریق شود.

وی بیان داشت: دکتر درمانگاه مورموری وقتی نوع عقرب زدگی و خود عقرب را دید با اطمینان گفت که این نوع عقرب سمی نیست و فقط دو آمپول مسکن به پسر من تزریق کرد.

محمدیان افزود: بعد از حصول اطمینان از اینکه عقرب زدگی جدی نیست به خانه برگشتیم که متاسفانه بعد از چند ساعت حال پسرم به شدت خراب شد که دوباره به درمانگاه مراجعه کردیم و متاسفانه بازهم هیچ کمکی به ما نکردند و مجبور شدیم به مرکز شهرستان آبدانان مراجعه کنیم.

وی بیان داشت: در شهرستان آبدانان به رغم اینکه وضعیت پسر من وخیم شده بود هیچ توجهی نشد و مسئولان چندین ساعت نیز در شهرستان من را معطل کردند و بعد از وخیم شدن حال پسرم، وی را به مرکز استان منتقل کردند.

محمدیان عنوان کرد: در مرکز استان نیز متاسفانه چند ساعت معطلی باعث شده حال آرمین بد و بدتر شود و کسی پاسخگوی ما نبود و در نهایت در بیمارستان شهید مصطفی شهر ایلام بستری شد که متاسفانه در همان جا نیز به دلیل اینکه سم تمام بدنش را در برگرفته بود فوت کرد.

وی بیان داشت: در کل پسر من قربانی این همه غفلت شد و خود ما هم نسبت به اینکه بیماری تا چه حدی مشکل ساز است آگاهی نداشتیم و پزشکان و کادر پزشکی شهرستان و استان هم هیچ کمکی به ما نکردند.

وی عنوان کرد: متاسفانه قبلا این نوع اتفاقات ناگوار در این روستا روی داده و هیچ انتظاری از کسی ندارم و فقط امیدواریم دیگر کسی داغدار فرزند خود به دلایل کبود امکانات و بی توجهی نشود.

درخواست برای حداقل امکانات از مسئولان

محمد کمری دهیار روستای آب انار شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارها در مورد عقرب زدگی در این منطقه به مسئولان هشدار داده بودیم که حداقل امکانات را در منطقه مورموری و این روستا بر قرار کنند.

وی بیان داشت: متاسفانه در سالهای گذشته چهار نفر بر اثر نیش عقرب در این روستا جان باختند و در سال جاری نیز یک نوجوان بر اثر نیش عقرب و کم توجهی جان باخت.

دهیار روستای آب انار بیان داشت: روز گذشته نیز یک دختر نوجوان بر اثر عقرب زدگی به دلیل نبود امکانات به شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان منتقل می شود که متاسفانه در راه بازگشت در سانحه رانندگی فوت می شود.

وی تصریح کرد: عقربهای این منطقه به دلیل گرمای بیش از حد هوار بسیار خطرناک هستند و باعث شده مردم در هنگام عقرب زدگی برای درمان به استانهای همجوار مراجعه کنند.

وی بیان داشت: مسئولان باید حداقل یک آمبولانس در منطقه مورموری بگذارند تا مردم با مشکل مواجه نشوند ولی متاسفانه به رغم بارها مکاتبه با مسئولان هنوز هیچ خبری از امکانات و آمبولانس نیست.

دهیار روستای آب انار اظهار داشت: متاسفانه روستای آب انار و منطقه مورموری دارای مشکلات و کمبودهای فراوانی در بخش پزشکی هستند که مسئولان باید برای رفع آنها توجه کنند.

وی افزود: مسافت این روستا و بخش مورموری به شهرستان آبدانان بیش از 50 کیلومتر است و اکثر مردم به دلیل کمبود امکانات باید هر روز این مسافت را طی کنند.