اعلام آمادگی سرمایه گذاران برای کشت گیاهان دارویی در ارشق

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر نوری شامگاه پنج شنبه در جلسه بررسی پرونده های پیشنهادی کشت گیاهان دارویی تصریح کرد: به دلیل تنوع گیاهان دارویی در این منطقه پیشنهادات سرمایه گذاری برای توسعه کشت طرح شده است.

وی با بیان اینکه هم اینک در کوه ها و روستاهای مرزی تنوع و تراکم قابل توجهی از گیاهان دارویی مشاهده می شود، ادامه داد: سرمایه گذاران دو نوع پیشنهاد مطرح کرده اند.

به گفته نوری یک گروه از پیشنهادات جمع آوری و فروش و دیگری کشت گلخانه ای است که توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

بخشدار ارشق معتقد است کشاورزی در این منطقه نیازمند تحول و تغییر در نوع محصول کشت است و به عنوان مثال در وضعیت بحران آبی کشت گندم مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه کشت پسته و زعفران در این منطقه مورد بررسی قرار می گیرد، بیان داشت: باید به سمت کشت محصولاتی متناسب با امکانات موجود رفت و در عین حال بتوان ارزش افزوده قابل توجهی به دست آورد.

اقامت زنبورداران غیر بومی در ارشق

نوری در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه زنبور داری در این منطقه جزو مشاغل با سابقه است، ادامه داد: به دلیل تنوع پوشش گیاهی زنبور تولیدی این منطقه کیفیت قابل توجهی دارد.

بخشدار ارشق تصریح کرد: با این وجود در سال های اخیر زنبورداران غیر بومی به ویژه در روستاهای آت توتان، پست کندی و علی اکرام ساکن شده اند.

وی افزود: ضروری است روستانشینان منطقه به اهمیت حرفه زنبور داری واقف شده و خود در امر تولید زنبور مشارکت فعال داشته باشند.