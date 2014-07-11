31 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد اردبیل اطعام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی صبح جمعه در جلسه هماهنگی برنامه های کمیته امداد در ماه رمضان تصریح کرد: این تعداد شامل 63 هزار و 388 نفر است.

وی با بیان اینکه 9.2 درصد خانوارهای استان حت پوشش کمیته امداد است، عنوان کرد: ضیافت رمضان از 18 تا 21 رمضان آغاز شده و همراه با افتتاح مراکز نیکوکاری خواهد بود.

زلالی افزود: در همین بازه زمانی از حامیان طرح اکرام و خیرینی که برای حمایت از مددجویان اقدام کرده اند ثبت نام خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان با بیان اینکه در وضعیت فعلی 14 هزار و 100 نفر حامی طرح اکرام داریم، بیان داشت: در نظر داریم تعداد حامیان را امسال به 17 هزار نفر افزایش دهیم.

زلالی اجرای پربار طرح کوثر در سال جاری را جزو برنامه های ماه رمضان خواند و تاکید کرد: این طرح در راستای تامین جهیزیه نوعروسان آبرومند صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه 10 درصد دختران در سن ازدواج استان تحت پوشش کمیته امداد است، اضافه کرد: تعداد تحت پوشش 13 هزار و 324 نفر است.

مدیر کل کمیته امداد استان خواستار مشارکت دستگاه ها و شهروندان در برگزاری هر چه مناسب تر طرح ضیافت شد و تاکید کرد: گشودن گره هر مددجو وظیفه تک تک افراد جامعه به ویژه اشخاص برخوردار از امکانات مالی است.