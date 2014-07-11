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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

زلالی:

31 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد اردبیل اطعام می شوند

31 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد اردبیل اطعام می شوند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل از اطعام 31 هزار و 186 خانوار تحت پوشش این دستگاه اجرایی در ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی صبح جمعه در جلسه هماهنگی برنامه های کمیته امداد در ماه رمضان تصریح کرد: این تعداد شامل 63 هزار و 388 نفر است.

وی با بیان اینکه 9.2 درصد خانوارهای استان حت پوشش کمیته امداد است، عنوان کرد: ضیافت رمضان از 18 تا 21 رمضان آغاز شده و همراه با افتتاح مراکز نیکوکاری خواهد بود.

زلالی افزود: در همین بازه زمانی از حامیان طرح اکرام و خیرینی که برای حمایت از مددجویان اقدام  کرده اند ثبت نام خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان با بیان اینکه در وضعیت فعلی 14 هزار و 100 نفر حامی طرح اکرام داریم، بیان داشت: در نظر داریم تعداد حامیان را امسال به 17 هزار نفر افزایش دهیم.

زلالی اجرای پربار طرح کوثر در سال جاری را جزو برنامه های ماه رمضان خواند و تاکید کرد: این طرح در راستای تامین جهیزیه نوعروسان آبرومند صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه 10 درصد دختران در سن ازدواج استان تحت پوشش کمیته امداد است، اضافه کرد: تعداد تحت پوشش 13 هزار و 324 نفر است.

مدیر کل کمیته امداد استان خواستار مشارکت دستگاه ها و شهروندان در برگزاری هر چه مناسب تر طرح ضیافت شد و تاکید کرد: گشودن گره هر مددجو وظیفه تک تک افراد جامعه به ویژه اشخاص برخوردار از امکانات مالی است.

 

کد مطلب 2329176

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