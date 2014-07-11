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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۶

اسحاقی:

نمایشگاه قرآن اردبیل کیفی تر از سال های قبل برگزار می شود

نمایشگاه قرآن اردبیل کیفی تر از سال های قبل برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل از افزایش سطح کیفی نمایشگاه قرآن اردبیل در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی  صبح جمعه در بازدید از محل برگزاری نمایشگاه از وضعیت برگزاری آن در سال های اخیر ابراز گلایه مندی کرد.

وی افزود: عدم برگزاری در سال گذشته و برگزاری کم رنگ و بی رونق در سال های قبل شٱن نمایشگاه قرآن را رعایت نکرده و از همین رو در نظر داریم امسال نمایشگاه را به صورت کیفی برگزار کنیم.

اسحاقی ارائه اقلام مذهبی و حجاب و عفاف را بخشی از کیفی سازی نمایشگاه عنوان کرد و بیان داشت: نمایشگاه قرآن نباید صرفا به فروش کتب قرآنی محدود شود.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان معتقد است در نمایشگاه قرآن اقلام مبلغ مذهبی و فرهنگ قرآنی باید ارائه شود و در تنوع خود نیاز تمامی اقشار و گروه های سنی مراجعه کننده را تامین کند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه در 15 الی 19 رمضان در محل مصلای اردبیل برگزار شده و در نظر دارد امسال در اقلام ارائه شده تنوع ایجاد کند.

کد مطلب 2329189

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