به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرانوند صبح جمعه در بازدید از طرح آبرسانی به ملکشاهی اظهار داشت: مصرفه آب در استان ایلام متاسفانه از میانگین کشور بالاتر است به طوری که هم اکنون متوسط مصرف آب در استان ایلام 275 لیتر است در حالی که متوسط کشوری 200 لیتر است.

وی عنوان کرد: انشعابات غیر مجاز ییکی از مهمترین مشکلات در حوزه مصرف بالای آب در استان ایلام است که این مسئله به طور جدی در سال جاری پیگیری و با متخلفان برخورد می شود.

این مسئول اظهار داشت: در سال جاری 305 میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای این شرکت در سفر هئیت دولت تصویب شده است که امیدواریم با اختصاص 100 درصدی پروژه های استان شتاب بیشتری بگیرد.

بیرانوند بیان داشت: پروژه آبرسانی به ملکشاهی با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرایی می شود که تا یک ماه آینده پیمانکار پروژه نیز مشخص می شود.

وی بیان داشت: هم اامنون اثر مردم استان از کولرهای آبی استفاده می کنند و با توجه به گرمای هوا صرفه جویی در مصرف آب در استان کاملا ضروری است.