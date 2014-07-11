مسابقه دوچرخه سواری پسران در همدان برگزار شد/ مدرسه دوچرخه سواری فعال است

علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقه در رده سنی نوجوانان و جوانان امروز جمعه 20 تیرماه در بین علاقه مندان به این رشته برگزار شد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان با بیان اینکه این مسابقات در بلوار ارم و جنب شهربازی رنگین کمان برگزار شد، افزود: در این دوره از رقابت ها شرکت کنندگان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی با بیان اینکه تعداد 50 نفر دوچرخه سوار در این مسابقات شرکت کردند، عنوان داشت: هدف از برگزاری این رقابت ها گسترش دوچرخه سواری بین عموم مردم و ایجاد انگیزه بین دوچرخه سواران بود چراکه تا مسابقه ای نباشد در بین دوچرخه سواران انگیزه ای به وجود نمی آید.

ثقفی اضافه کرد: در این دوره از مسابقات و در رده سنی نوجوانان به ترتیب سینا کریمی، محمد محسن مومنی، محمدحسام ستوده و پارسا کیخسروی در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان با اشاره به اینکه این رقابت ها در بین رده سنی جوانان نیز برگزار شد، بیان داشت: حمیدرضا کرمی در جایگاه اول قرار گرفت و علیرضا سماواتی دوم شد و همچنین مهدی جعفری و آروین کاویانی نیز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در فصل امتحانات دانش آموزان قرار داشتیم و جام جهانی نیز ذهن ها را درگیر کرده بود برگزاری مسابقات دوچرخه سواری را با تاخیر شروع کردیم و تا آخر تابستان پنج برنامه ورزشی دیگر نیز داریم.

ثقفی با اشاره به برگزاری مسابقات مختلف تا پایان تابستان، ابراز داشت: برگزاری مسابقات دوچرخه سواری بزرگسالان و همچنین برگزاری مسابقات بانوان در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از جمله این برنامه ها است.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان اذعان داشت: مدارس دوچرخه سوای همدان فعال است و ثبت نام از آقایان و بانوان در حال انجام است و همچنان ادامه دارد.

وی گفت: دوچرخه سوارانی که در این دوره از رقابت ها شرکت و مقام های برتر را کسب کردند به عضویت تیم دوچرخه سواری همدان درآمدند.