سازمانهای مردم نهاد برای رفع مشکلات کرمان با بخش دولتی همراهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی توحیدی شامگاه دیروز در نشست با مسئولین سازمانهای مردم نهاد شهرستان کرمان عنوان کرد: با اجرای دقیق قوانین و مقررات در سازمانهای مردم نهاد، زمینه رشد برای کسانی که ایده نو، خلاقیت، دلسوزی و علاقه به کار دارند فراهم خواهد شد.

توحیدی گفت: سازمانهای مردم نهاد باید اعتماد افراد جامعه را به خود جلب کنند این اعتماد تنها با شفافیت اطلاعات بدست می آید که می تواند در پیش برد اهداف آنها موثر باشد.

وی بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی باید اعتقاد به ارزشها در سرلوحه کار قرار گیرد و قاعده کار هر فرد باید بر اساس مسائل اعتقادی و دینی قرار گیرد.

فرماندار کرمان تصریح کرد: باید در زمینه فعالیتهای اجتماعی ، علم ، دانش ، خلاقیت ، ابتکار و نوآوری را وارد کار کرد.

وی یاد آور شد: لازمه توسعه و پیشرفت افراد در فعالیت های اجتماعی وفاق و همدلی و جلب اعتماد افراد نسبت به یکدیگر است.

توحیدی ادامه داد: افراد در فعالیت های اجتماعی از مناقشات سیاسی بپرهیزند زیرا مسائل سیاسی گاهی سبب بروز چالش هایی میشود که مانع پیشرفت گروه ها خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد: باید از دانش و تجارب یکدیگر استفاده کنیم ، نیازها و مشکلات را شناسایی و در حل و فصل آنها کوشا باشیم.

محمد علی توحیدی یکی از معضلات شهر کرمان را آب شرب آن دانست و افزود : مردم بایستی صرفه جویی را سر لوحه کار خود قرار دهند.

وی همچنین از سازمانهای مردم نهاد خواست با ارگانها و سازمانهای دولتی همکاری نمایند.