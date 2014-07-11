پذیرش دانشجوی دکتری در پرديس دانشگاه علم و صنعت/ اعلام فرصت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضيان شرکت در آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور مقطع دکتری پرديس دانشگاهی تا 22 تيرماه سال‌جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سايت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در پردیس دانشگاه علم و صنعت اقدام کنند.

پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت در رشته های ، مهندسی کامپيوتر – معماری سيستم های کامپيوتری، مهندسی کامپيوتر – نرم افزار، مهندسی صنايع – مهندسی صنايع، مهندسی صنايع – مديريت سيستم و بهره وري ، مهندسی صنايع – مهندسی سيستمهای اقتصادی اجتماعي، مهندسی عمران- ژئوتکنيک، مهندسی عمران- راه و ترابری، فيزيک – حالت جامد، فيزيک – اتمی و مولکولی، مهندسی مکانيک – ساخت و توليد، مهندسی پزشکی – بيومکانيک، مهندسی مکانيک – طراحی کاربردی (مکانيک جامدات)، مهندسی مکانيک – طراحی کاربردی (ديناميک، کنترل و ارتعاشات)، مهندسی مکانيک – تبديل انرژی دانشجو پذیرش می کند.

همچنین متقاضیان می توانند رشته های رياضی محض – جبر – نظريه گراف، رياضی کاربردی – آناليز عددی، مهندسی برق – الکترونيک- ديجيتال، مهندسی برق – الکترونيک – آنالوگ، مهندسی برق – مخابرات (ميدان)، مهندسی برق – مخابرات ( سيستم )، مهندسی برق – قدرت – سيستم، مهندسی برق – قدرت – ماشين، معماری، شهرسازی، مهندسی شيمی، مهندسی مواد و متالورژی، رياضی کاربردی، شيمی – شيمی آلی، شيمی – شيمی معدنی، شيمی – شيمی تجزيه را نیز انتخاب کنند .