به گزارش خبرنگار مهر، نقل است امام صادق (ع) می فرماید: "كسی كه در فكر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد تا زمانی كه در فكر نیاز او هست، خداوند نیز در (فکر) نیاز وی باشد."



در آموزه های دینی و اخلاقی ما نمونه این حدیث بسیار مشاهده شده است؛ احادیث متعددی که انسانها را نسبت به دستگیری توانمند از ناتوان توصیه کرده و راوانی این احادیث به روشنی احادیث و روایات متعددی در این باره وجود داردکه نشان می دهد کمک به همنوع و شاد کردن دلها چه جایگاه ارزشمندی نزد پروردگار یکتا دارد.



با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، جشن گلریزان که جشنی برای باز کردن گره ای از مشکلات خانواده های آبرومندی است که در گردباد مصائب زندگی گرفتار شده اند و اکنون در تنگناهای مالی قرار گرفته اند، در سراسر کشور از جمله استان البرز آغاز شده و خیران و افراد نیکوکار به شکرانه توانمندی که خداوند در اختیارشان قرار داده به دستگیری از محرومان همت گمارده اند.



جبار باقری مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در جشنی که به همین مناسبت شب گذشته در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، در جمع خیران و نیکوکاران با اشاره به سابقه شکل گیری ستاد دیه در سال 1369 توسط شهید لاجوردی رئیس وقت سازمان زندانهای کشور گفت: این شهید بزرگوار با همکاری جمعی از معتمدین و بازاریان با هدف شناسایی و آزادی زندانیان بی بضاعتی که به علت ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به سر می بردند، ایجاد شد و از همان سال ستادهای دیه در سراسر کشور نیز تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

کمک های مردمی قویتر از اقدامات حاکمیتی عمل می کند



وی با اشاره به برگزاری جشنهای گلریزان در ماه رمضان گفت: امروز اینجا جمع شدیم تا در ماه مبارک رمضان که دلها برای خدمت به همنوع آماده است با کمک شما مردم خیر و نیکوکار مقدمات آزادی افرادی را که ناخواسته وارد زندان شده اند فراهم کنیم.



باقری اظهار داشت: قدرتمندترین پایگاه برای کمک رسانی به مددجویان نیازمند که قویتر از حاکمیت عمل می کند مردم هستند و این تریبونها فرصتی برای در میان گذاشتن این نکته مهم با مردم است تا بیشتر از همیشه به یادآوریم که چه نقش تاثیرگذاری در شاد کردن دلهای غمگین می توانیم داشته باشیم.

275 زندانی جرایم غیرعمد در انتظار رهایی از حبس

باقری افزود: خیران و نیکوکاران سالهای سال است که در کشور نقش آفرینی می کنند و با کمک آنها تاکنون 80 هزار زندانی بدهکار آبرومند از زندان آزاد شدند. از سه سال گذشته نیز که ستاد دیه در البرز شکل گرفت 740 زندانی نیازمند با کمک افراد نیکوکار از زندان آزاد شدند.



وی که در جمع افراد نیکوکار سخن می گفت، اظهار داشت: از جمله بزرگترین حاضران این جمع شاکیان افراد زندانی هستند که در رفتاری خداپسندانه و سخاوتمندانه از طلبشان می گذرند و مقدمات آزادی بدهکاران زندانی را فراهم می کنند.



باقری گفت: در این ارتباط در سال گذشته 225 نفر با بدهی 27 میلیارد تومانی آزاد شدند که 17 میلیارد تومان آن گذشت شاکی بود.



رییس ستاد دیه استان البرز در پایان خطاب به خیران گفت: امروز 275 نفر زندانی واجد شرایط که ناخواسته وارد زندان شده اند منتظر یاری و مساعدت شما هستند تا با کمک خیر شما بر سر سفره افطاری ماه مبارک رمضان در کنار خانواده هایشان بنشینند.

به گفته باقری برای آزادسازی این مددجویان 40 میلیارد تومان مورد نیاز است.

وقتی فضل خدا شامل حالت می شود

در جشن گلریزان ستاد دیه استان البرز، خیری که آزادی 35 نفر زندانی را با هر مبلغ بدهی به عهده گرفت یا او که هر سال به این ستاد کمکهای چند صد میلیونی می کند و تحت هیچ شرایطی نمی خواهد نامی از او برده شود، جز اینکه فضل پروردگار شامل حالشان شده چه می تواند باشد.



وقتی که چیزی را از ته دل از خدا بخواهی مُحال است به دست نیاوری؛ وقتی اراده بر "دستگیری" می کنی، مقدمات کار خود به خود فراهم می شود و حتی اگر نقش تو به اندازه ذره ای باشد باز هم در مسیر می افتی.



امروز نوبت من و شماست تا اشکهایی را که سالها همدم چشم هایی منتظر شده است، پاک کنیم.