زمین خواری از جمله مشکلات حوزه قضایی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، ید الله موحد عصر دیروز در جمع مسئولان حوزه قضایی کرمان اظهارداشت: باتشکیل سازمان پیشگیری ازوقوع جرم درآینده نزدیک وبراساس ضرورت دینی،اجتماعی وقانونی همه مدیران کشوربایستی بخشی ازمدیریت خودرابارویکردپیشگیری ازوقوع جرم قراردهند.

یدالله موحد گفت: نرخ رشدجرائم درسال های اخیر چندبرابرشده است که نسبت به رشد دوبرابری جمعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگران کننده است.

دادستان کرمان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درموردسیاست های کلان قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم گفت: بایستی درزمینه پیشگیری ازوقوع جرم کارعلمی شود و از کارشناسان مجرب درحوزه جرم شناسی که علل شکل کیری و راه های پیشگیری رامی شناسند استفاده کرد.

وی بیان داشت: اقدامات در حوزه پیشگیری ازوقوع جرم باید علمی و کارشناسی شده صورت پذیرد و نه انتزاعی و براساس برآوردهای ذهنی افرادباشد زیراکه معلوم نیست خروجی موثر و اثربخش حاصل می شود یاخیر.

این مقام قضایی اعلام کرد: جرائمی ازقبیل سرقت،جرائم علیه اموال غیرمنقول،تصرفات عدوانی وزمین خواری ازمشکلات اصلی حوزه قضایی استان کرمان می باشد.

وی همچنین در خصوص بحث آموزش حقوقی کارکنان گفت: آموزشی می تواند موثر و اثربخش باشد که هدفمند و مرتبط با پیشگیری از یک جرم خاص باشد.