افزایش نظارت بر جاده جیرفت – رابر/ نظارت بر محورهای مواصلاتی رابر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحقق عصر دیروز در جمع خبرنگاران بیان کرد: باتوجه به استقرار ایست و بازرسی مرصاد در دو راهی راین، تردد اکثر محموله های موادمخدر از طریق محور جیرفت-رابرصورت می گیرد.

این مقام قضایی اعلام داشت: در ایست و بازرسی مأمورین مواد مخدر شهرستان رابر در محور جیرفت - رابر در حوالی روستای قنات ملک صورت گرفت، پس از چند ساعت درگیری با اشرار مسلح موفق به کشف ششصد وهفتاد کیلو مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

وی افزود:دراین درگیری یک دستگاه خودروی پیکاپ، دو قبضه اسلحه جنگی؛ یک قبضه کلت کمری و 250 فشنگ کلاشینکف و 10 فشنگ کلت از اشرار مسلح کشف و ضبط شد.

دادستان بافت ضمن اعلام برخوردقاطع باباندهای قاچاق موادمخدر، افزود: در این درگیری سه نفر از اشرار مسلح دستگیر که یک نفر از آنها زخمی گردیدو فرد چهارم متواری شده است که تحقیقات قضایی جهت شناسایی این شرور ادامه دارد.ومتهمین دستگیر شده با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند.